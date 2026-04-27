ممنوعیت کشت محصولات پرمصرف آب در آبیک؛ تأکید بر حفظ منابع آبی و خاکی

ممنوعیت کشت محصولات پرمصرف آب در آبیک؛ تأکید بر حفظ منابع آبی و خاکی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک در راستای مدیریت بحران کم‌آبی و حفظ منابع حیاتی، کشت محصولات آب‌بر از جمله کاهو و صیفی‌جات در شهرستان آبیک ممنوع اعلام شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، بیژن لطفی در جلسه سازگاری با کم‌آبی با اشاره به محدودیت منابع آبی این شهرستان، خاطرنشان کرد: کشت کاهو و صیفی‌جات نه تنها باعث مصرف بی‌رویه آب می‌شود، بلکه به تخریب و نابودی منابع خاکی نیز دامن می‌زند.

مدیر جهاد کشاورزی آبیک همچنین اعلام کرد: در سال جاری هیچ مجوزی برای آبرسانی به مزارع از سد طالقان اختصاص نیافته است و کشاورزان موظف به رعایت الگوی کشت اعلامی هستند. اولویت تأمین آب از سد طالقان، آب شرب تعیین شده است.

وی هشدار داد: کشاورزانی که از الگوی کشت تبعیت نکنند، با قطع نهاده‌های کشاورزی مواجه خواهند شد. در پایان، بر ضرورت هماهنگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی در جهت حفظ و حراست از منابع آب و خاک تأکید شد.

 

