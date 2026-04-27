«باغ ایران»؛ پاتوق همدلی ملی در شیراز
در روزهای کنونی واژههایی چون «وطن»، «همدلی» و «هویت» بیش از همیشه نیازمند بازخوانی و زیستن در متن جامعهاند، شکلگیری فضاهایی که بتوانند دلها را به هم نزدیک کنند، اهمیتی دوچندان یافته است؛ فضاهایی که نه بر مدار اختلاف، بلکه بر محور اشتراکات میچرخند و تلاش میکنند روایتهای متکثر را در کنار یکدیگر بنشانند.
به گزارش ایلنا، «باغ ایران» از همین جنس است؛ پاتوقی برای آنان که هنوز ایران را نقطه تلاقی امید، مسئولیت و آینده میدانند و باور دارند میتوان در کنار هم، برای ساختن فردایی روشنتر ایستاد.
در متن معرفی این پاتوق فرهنگی–اجتماعی آمده است: «برای ایران ایستادهایم؛ پای ایران میمانیم.» «باغ ایران» جایی توصیف شده که در آن، افراد با دغدغهای مشترک یعنی ایران، در کنار یکدیگر قرار میگیرند؛ بدون توجه به جناحبندیهای سیاسی، اختلاف سلیقهها و مرزبندیهای مرسوم.
برگزارکنندگان این حرکت تأکید دارند که هدف اصلی، پاسداری از وطن، حفظ کرامت انسانی و تقویت همبستگی اجتماعی در بستری مبتنی بر گفتوگو و همافزایی است.
بر اساس این بیانیه، شکلگیری ایران قوی در گرو حضور صداهای گوناگون، گفتوگوی محترمانه، همدلی و مسئولیتپذیری جمعی دانسته شده است.
«باغ ایران» در همین راستا مجموعهای از اهداف و رویکردها را دنبال میکند که از جمله آنها میتوان به حمایت از ایران و مردم ایران، ایجاد فضای گفتوگو و همفکری، حرکت از تقابل به سمت فهم متقابل، پاسداشت هویت ایرانی با همه تنوعهای فرهنگی، زبانی و سلیقهای و تلاش برای ایجاد امید، آرامش و آیندهای بهتر اشاره کرد.
در ادامه این بیانیه، با صراحت بر موضعگیری در قبال تحولات بینالمللی نیز تأکید شده و آمده است که این جمع، تجاوز نظامی ظالمانه آمریکا و اسرائیل را محکوم کرده و از زورگویی آنها ابراز بیزاری میکند.
همچنین بر این باور تأکید شده که «علاج همچنان در وطن است» و باید برای ساختن روزهای بهتر ایران، در کنار یکدیگر باقی ماند و تلاش کرد.
برگزارکنندگان «باغ ایران» این فضا را محلی برای «ساختن، شنیدن، همراهی کردن و نگهداشتن ریشهها» توصیف کرده و تصریح میکنند که این حرکت متعلق به همه دوستداران ایران است، نه یک جریان خاص؛ بهگونهای که اولویت آن، تقویت همبستگی ملی و حفظ هویت ایرانی عنوان شده است. در این نگاه، «باغ ایران» خانهای برای همه کسانی است که ایران را دوست دارند و میخواهند برای آن مفید باشند.
در ادامه برنامههای این پویش، برنامههایی مانند شاهنامهخوانی، نقالی، سعدیخوانی، اجرای موسیقیهای وطنی و سرودهای میهنی، آیینی انسانی و تأثیرگذار نیز تدارک دیده شده است.
برگزارکنندگان برنامههای «باغ ایران» همزمان با چهلمین روز درگذشت کودکان معصوم مینابی، مراسمی برای گرامیداشت یاد این کودکان برگزار کردند. در فراخوان این مراسم، از شهروندان شیرازی دعوت شد تا در سوگواری جمعی برای کودکانی که «شمع زندگیشان در باد حادثه خاموش شد» شرکت کنند.
در متن دعوتنامه آمده بود که این گردهمایی فرصتی برای ایستادن «شانهبهشانه» و یادآوری نام کودکانی است که فرصت دیدن آینده روشن خود را نیافتند؛ کودکانی که «الفبا را نیمهکاره گذاشتند و پرواز را به پایان بردند».
برگزارکنندگان تأکید کردهاند که هدف از این آیین، تبدیل یک تراژدی به خاطرهای انسانی و جمعی و تقویت حس همدردی در جامعه است.
همچنین در این دعوت، خطاب به شهروندان شیرازی آمده است: شما که دلتان برای فردای روشن کودکان ایرانزمین میتپد، بیایید تا در یک آیین مشترک، از سکوت مرگبار یک مدرسه زیر بمب و موشک، خاطرهای انسانی و جمعی بسازیم و هیچ خانوادهای در این سرزمین، داغ از دست دادن فرزند را تجربه نکند.
«باغ ایران» را میتوان تلاشی مردمی برای بازتعریف روابط اجتماعی بر پایه گفتوگو، همبستگی و امید دانست؛ تلاشی که میکوشد در کنار یادآوری ریشهها و هویت مشترک، راهی به سوی آیندهای انسانی تر و همدلانهتر بگشاید.
سید سبحان تقوی، یکی از دستاندرکاران ایده «باغ ایران» در شیراز گفت: باغ ایران نه فقط یک مکان فیزیکی، بلکه یک ایده است؛ ایدهای برای آنکه یادآوری کنیم در اوج تفاوتها، سقف مشترکی به نام ایران داریم که استقلال و امنیتش، خط قرمز همه ما است.
تقوی افزود: ما معتقدیم که در طوفان حوادث تلخ و شیرین، تنها پناهگاه امن، تکیه بر شانههای یکدیگر و بازخوانی میراثی است که ما را سدهها کنار هم نگه داشته است. هدف ما این است که اجازه ندهیم غبار ناامیدی بر آینهی هویت ملیمان بنشیند.