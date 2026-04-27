خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف سلاح و مهمات جنگی توسط هنگ مرزی سردشت

کد خبر : 1778487
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی از کشف ۱۱ قبضه کلت جنگی، یک قبضه سلاح شکاری و یک‌هزار و ۷۵ فشنگ جنگی توسط مرزبانان هنگ مرزی سردشت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار محمد احمدی روز یکشنبه افزود: در چارچوب مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و با تشدید کنترل‌ها در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب‌العبور جنوب استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و برپایی کمین‌های هدفمند، به تحرک قاچاقچیان سلاح که قصد ورود به کشور را داشتند، پی بردند و برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی با اشاره به ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری متهمان متواری، تأکید کرد: مرزهای استان برای قاچاقچیان سلاح و عناصر مخل امنیت و دشمنان جمهوری اسلامی، ناامن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید