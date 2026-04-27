کشف سلاح و مهمات جنگی توسط هنگ مرزی سردشت

به گزارش ایلنا، سردار محمد احمدی روز یکشنبه افزود: در چارچوب مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و با تشدید کنترل‌ها در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب‌العبور جنوب استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و برپایی کمین‌های هدفمند، به تحرک قاچاقچیان سلاح که قصد ورود به کشور را داشتند، پی بردند و برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی با اشاره به ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری متهمان متواری، تأکید کرد: مرزهای استان برای قاچاقچیان سلاح و عناصر مخل امنیت و دشمنان جمهوری اسلامی، ناامن است.

