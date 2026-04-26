۸ دانش‌آموز لرستانی در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند/ بازسازی ۸۳ واحد آموزشی
استاندار لرستان گفت: در استان لرستان نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۸ دانش آموز عزیز به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی عصر امرپز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب و شهدای دانش آموز کشور اظهارداشت: در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به سه موضوع مهم از جمله توجه به جایگاه و نقش معلمین با توجه به اینکه در آستانه هفته گرامیداشت مقام معلم هستیم، پرداخته شد.

وی ادامه‌داد: معتقدیم که سرمایه گذاری در حوزه تعلیم و تربیت به منزله یک سرمایه گذاری واقعی در جامعه است و از این رو قدردان نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش و تلاش‌های معلمین عزیز هستیم.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تهاجم دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به اماکن غیرنظامی گفت: آموزش و پرورش استان هم از این محل، متوجه خساراتی شد و بیش از ۱۱۶ واحد آموزشی ما آسیب دیدند.

شاهرخی افزود: کلیه این واحدها ارزیابی شده اند و خوشبختانه با همت اولیای مدارس نیز بیش از ۸۳ واحد آموزشی که نیاز به تعمیر و بازسازی داشتند، مورد تعمیر قرار گرفتند.

وی ادامه‌داد: ۲ مدرسه استان نیز کاملاً تخریب شدند که به زودی بازسازی خواهند شد.

استاندار لرستان یادآور شد: ۲۲ واحد آموزشی غیرولتی هم دچار خساراتی شدند که با تلاش شبانه روزی نیز این واحدها، بازسازی خواهند شد.

شاهرخی در این جلسه بر پرداخت رفاهیات فرهنگیان باتوجه به نقش والا و خدمات ارزنده معلمین در امر آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: در خصوص امتحانات نهایی پایان سال تحصیلی نیز مقرر شده ۱۵ روز بعد از اعلام شورای امنیت کشور مبنی بر آرامش کامل در کشور، این امتحانات برگزار می‌شود و در استان لرستان نیز کلیه واحدهای آموزشی، آماده و مهیای برگزاری امتحانات هستند و امتحانات در موعد مقتضی برگزار خواهد شد.

 

