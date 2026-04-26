معاون عمرانی استانداری زنجان عنوان کرد:

نقش مستقیم پروژه‌های آب در پایداری و توسعه بخش کشاورزی / تکمیل این پروژه‌ها آینده اقتصادی را تضمین خواهد کرد

نقش مستقیم پروژه‌های آب در پایداری و توسعه بخش کشاورزی / تکمیل این پروژه‌ها آینده اقتصادی را تضمین خواهد کرد
فرماندار: استخرهای معیشتی و آبخوان‌ها شاهرگ حیاتی شهرستان طارم هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: استخرهای معیشتی و پروژه‌های آب کشاورزی نقش مستقیمی در پایداری معیشت روستاییان و توسعه بخش کشاورزی دارند. دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل، موانع موجود را هرچه سریع‌تر برطرف کنند.

به گزارش ایلنا، مسعود بیات‌منش در جلسه هماهنگی و بررسی پروژه‌های عمرانی شهرستان طارم، افزود: هدف این است که با رفع موانع اداری و اجرایی، از اتلاف زمان و منابع جلوگیری کرده و با اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی معیشت کشاورزان منطقه را تقویت کنیم.

وی بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به اهداف فوق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برای تحقق این هدف لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد جهادی عمل کنند و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی به صورت کامل برقرار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان به اهمیت پروژه‌های آب و کشاورزی در امنیت غذایی و اشتغال پایدار اشاره کرده و اظهار داشت: تکمیل این پروژه‌ها نه تنها به توسعه بخش کشاورزی شهرستان طارم کمک می‌کند، بلکه آینده اقتصادی منطقه را تضمین خواهد کرد.

بیات‌منش به برنامه دولت برای آبگیری سد شهریار به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در تأمین آب شهرستان طارم اشاره داشته و تصریح کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های آب و کشاورزی طارم بسیار ضروری است. پیگیری‌ها تا تحقق اهداف طرح‌های زیربنایی منطقه باید تداوم یابد.

وی بیان داشت: توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی و صنعتی شهرستان طارم اهمیت بسیاری دارد. پروژه‌هایی مانند ورودی‌های شرقی و جنوبی شهر آببر، محور سه‌راهی شیت - چورزق و محور کلور - درام باید در اولویت تکمیل قرار گیرند تا زمینه رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.

استخرهای معیشتی و آبخوان‌ها شاهرگ حیاتی شهرستان طارم هستند

فرماندار شهرستان طارم نیز در این جلسه به اهمیت حیاتی منابع آبی برای این شهرستان اشاره کرده و در این رابطه گفت: استخرهای معیشتی و آبخوان‌ها به منزله شاهرگ حیاتی این شهرستان هستند و تکمیل آنها تأثیر بسزایی در پایداری فعالیت‌های بخش کشاورزی منطقه دارد.

محمود عباسی به طرح‌های مطالعاتی استخرهای معیشتی اشاره داشته و افزود: از مجموع 43 استخر پیش‌بینی شده در شهرستان طارم، تاکنون مطالعات 38 استخر انجام گرفته است. در این راستا با تأمین منابع مالی لازم، انتظار می‌رود این پروژه‌ها ظرف 2 سال آینده به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام/
