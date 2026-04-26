دادستان شهرستان زابل خبر داد:

بازداشت فردی با اتهام کودک‌آزاری در شهرستان نیمروز / ورود دستگاه قضا به پرونده

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل به تشکیل پرونده قضایی ویژه و بازداشت یک فرد با اتهام کودک‌آزاری در شهرستان نیمروز اشاره کرده و گفت: این فرد با هدف بهره‌کشی اقتصادی، اقدام به معامله و ضرب‌وجرح عمدی یک کودک 10 ساله کرده بود. پرونده‌ای که با دستور فوری قاضی، خارج از نوبت پیگیری شد.

به گزارش ایلنا، ایرج جهانتیغ در گفت و گویی    به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: در پی انتشار تصاویری از یک مورد کودک‌آزاری در شهرستان نیمروز که موجی از انزجار و نگرانی را در افکار عمومی ایجاد کرده بود، بلافاصله پرونده قضایی در شعبه ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد.

وی به بررسی و تشریح ابعاد و اتفاقات این پرونده کودک‌آزاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این پرونده مشخص شد که یک کودک 10 ساله با هدف بهره‌کشی اقتصادی مورد معامله قرار گرفته و در این راستا متهم اصلی با ضرب‌وجرح عمدی، جسم و روح این کودک را آماج آسیب‌های خود قرار داده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل اظهار داشت: در این راستا دستورات فوری به ضابطان انتظامی شهرستان نیمروز ابلاغ شد. با پیگیری‌های شبانه‌روزی و قاطع حوزه قضایی، در این راستا تاکنون یک نفر از متهمان اصلی شناسایی و دستگیر شده و این فرد با صدور قرار تأمین کیفری مناسب، روانه زندان شده است.

جهانتیغ تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و پیگیری برای شناسایی و دستگیری سایر افراد احتمالی دخیل در این ماجرا در دستور کار قرار گرفته است. قوه قضائیه خط قرمز خود را حفظ کرامت کودکان می‌داند و با متجاوزان به این حریم، برخوردی عبرت‌آموز با متخلفان و مجرمان خواهد داشت.

وی به حد و مرزهای دستگاه‌های قضایی در حوزه کودک‌آزادری اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق کودکان و برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه، قاطعانه و بدون اغماض عمل خواهد کرد و هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که امنیت و آرامش خانواده‌ها را نشانه بگیرند، نخواهد داشت.

