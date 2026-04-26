فرماندار فردیس:
۱۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری در جنگ اخیر دچار خسارت شدند
فرماندار شهرستان فردیس گفت: در جنگ تحمیلی اخیر ۱۴۰۰ واحد مسکونی، تجاری و صنعتی در فردیس آسیب دیده و دچار خسارت شدند.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین شیزرپور فرماندار شهرستان فردیس از خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری در پی حملات اخیر خبر داد و ضمن تشریح جزئیات مناطق آسیبدیده، روند جبران خسارات، اسکان موقت خانوارها و نقش گروههای جهادی و مشارکت مردمی در بازسازی را تبیین کرد.
فرماندار شهرستان فردیس افزود: در پی حملات خصمانه دشمنان که بدون توجه به حقوق بینالملل و با هدف قرار دادن مناطق مسکونی انجام شد، بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته حدود یکهزار و ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری در شهرستان فردیس دچار خسارت شدهاند.
وی گفت: از این تعداد، حدود ۸۵۰ واحد مسکونی آسیب دیده و بعضی واحدها بهطور کامل تخریب شدهاند. این خسارات شامل شکستن شیشهها، آسیب به سازهها و در برخی موارد از بین رفتن کامل واحدهای مسکونی بوده است.