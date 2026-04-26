برقراری پروازها در فرودگاه کرمانشاه از فردا

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مجتبی بیاتی گفت: با تلاش جهادی کارکنان فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه و مساعدت شرکت هواپیمایی قشم ایر و رفع محدودیت‌های فنی، از فردا، دوشنبه هفتم اردیبهشت، شاهد برقراری پرواز در مسیر تهران ـ کرمانشاه و بالعکس هستیم.

وی افزود: با تلاش و کوشش تمامی همکاران فرودگاه، امکان ارائه سرویس کامل ناوبری و فرودگاهی به تمامی پروازها در این فرودگاه فراهم شده و آماده خدمت‌رسانی به مردم استان هستیم.

