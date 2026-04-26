برقراری پروازها در فرودگاه کرمانشاه از فردا
مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه از برقراری پروازها از این فرودگاه از فردا (دوشنبه، هفتم اردیبهشت) خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مجتبی بیاتی گفت: با تلاش جهادی کارکنان فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه و مساعدت شرکت هواپیمایی قشم ایر و رفع محدودیتهای فنی، از فردا، دوشنبه هفتم اردیبهشت، شاهد برقراری پرواز در مسیر تهران ـ کرمانشاه و بالعکس هستیم.
وی افزود: با تلاش و کوشش تمامی همکاران فرودگاه، امکان ارائه سرویس کامل ناوبری و فرودگاهی به تمامی پروازها در این فرودگاه فراهم شده و آماده خدمترسانی به مردم استان هستیم.