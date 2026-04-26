استاندار گلستان:
امیدواریم در آینده حقوق کارگران بدون واسطه پرداخت شود
استاندار گلستان گفت: امیدواریم در آینده حقوق کارگران بدون واسطه پرداخت شود ودولت در یک شرایط سخت بیسابقه در حال خدمت به مردم است.
به گزارش ایلنا ازگلستان، علیاصغر طهماسبی در نشست با نمایندگان تشکلهای کارگری به مناسبت روز کار و کارگر، این روز را به کارگران تبریک گفت و تأکید کرد: جامعه کارگری جایگاهی مهم در اقتصاد کشور دارد و حدود ۱۲ میلیون کارگر در کشور وجود دارد. همچنین ۳۰۰ هزار کارگر شاغل و ۹۷ هزار بازنشسته در گلستان وجود دارند که توجه بیشتر به مطالبات این قشر ضروری است.
استاندار گلستان با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نقش کارگران را در تحقق این اهداف بسیار مؤثر دانست و آنان را از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی معرفی کرد.
طهماسبی درباره مدت زمان پاسخ به استعلامات سرمایهگذاری اظهار داشت: گلستان از رتبه ۲۲ کشوری در گذشته به رتبه ۳ رسیده علاوه بر این مجوزهای بینام نیز برای تسریع سرمایهگذاری صادر شده است.
وی همچنین از دستور خود به معاونان برای راستیآزمایی عملکرد مدیران با هدف جلوگیری از بروز مشکلات برای مردم خبر داد.
استاندار گلستان با تشریح وضعیت کنونی کشور و جنگ اقتصادی گفت: تأکید ریاست جمهوری بر حمایت از تولید و سرمایهگذار داخلی است و استان نیز در همین مسیر حرکت میکند.
طهماسبی با اشاره به رضایت ۸۰ درصدی مردم از عملکرد دولت چهاردهم گفت: دولت در یک شرایط سخت بیسابقه در حال خدمت به مردم است.