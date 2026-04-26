کشف و ضبط ۶ رأس آهو و ۳ قطعه فلامینگو در کرمانشاه از متخلفان

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، آزاد شیخ ویسی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان کرمانشاه در این خصوص گفت: در پی گزارش واصله از سوی دوستداران محیط‌زیست مبنی بر نگهداری تعدادی از گونه‌های حیات‌وحش در یکی از مراکز تولیدی استان، موضوع بصورت جدی در دستور کار یگان حفاظت این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم و تحقیقات میدانی صورت گرفته، محل اختفاء و نگهداری حیات‌وحش شناسایی شد.

شیخ ویسی ادامه داد: پس از هماهنگی لازم با دستگاه قضایی مبنی بر دریافت حکم ورود به محل مورد نظر، بدون کوچکترین معطلی گروهی متشکل از محیط‌بانان با همکاری مأموران نیروی انتظامی، به محل مورد نظر اعزام و پس از هماهنگی‌های لازم، نسبت به بازرسی از محل مورد نظر اقدام کردند و علاوه بر شش رأس آهوی ایرانی زنده که در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شدند، تعداد سه قطعه فلامینگو نیز کشف و ضبط شد.

شیخ ویسی اظهار کرد: آهوهای زنده‌گیری شده با همکاری اداره نظارت بر امور حیات وحش استان به یکی از مراکز قرنطینه حیات‌وحش در استان منتقل شدند تا پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از سلامت آنان در زیستگاه خود رهاسازی شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان در خصوص فلامینگوهای زنده‌گیری شده نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه اینکه این فلامینگوها شرایط پرواز نداشتند، با هماهنگی انجام شده به یکی از مراکز مجاز نگهداری حیات‌وحش منتقل شدند تا پس از مراقبت و بازتوانی و اطمینان از سلامت آنان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شوند.

شیخ ویسی همچنین از تشکیل پرونده تخلف برای شخص خاطی و معرفی وی به دستگاه قضایی خبر داد.

سعید دزفولی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه نیز با قدردانی از گزارش شهروندان از تخلفات محیط زیستی گفت: شکار، نگهداری و قاچاق حیات وحش، جرمی نابخشودنی است که به ذخایر ژنتیکی کشور لطمه جدی وارد می‌کند.

وی افزود: این عملیات نشان‌دهنده هوشیاری محیط‌بانان و همکاری ارزشمند مردم در پاسداری از انفال الهی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: محیط زیست یک سرمایه ملی و مشترک انسانهاست، لذا برای پاسداری از این میراث گرانبهای الهی، مشارکت مردم امری ضروری و مهم تلقی می‌شود.

دزفولی نژاد با قدردانی از حمایت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین محیط زیست گفت: دستگاه قضایی با صدور آرا متناسب برای متخلفان محیط زیست نقش مهمی را در حفاظت و صیانت از محیط زیست ایفاء می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از عموم مردم طبیعت دوست استان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع داده و یا از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ گزارش دهند.

