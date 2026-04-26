به گزارش ایلنا، وهاب پیرانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: اجرای این طرح با هدف جلوگیری از خروج دام‌های استان نقش مهمی در تثبیت قیمت گوشت قرمز، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ایلامی، افزایش زادآوری دام‌های مولد و جلوگیری از خروج غیرقانونی دام‌ها به استان‌های دیگر دارد.

وی بر لزوم پرورش دام در استان تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: در راستای صیانت از سرمایه‌های دامی استان ایلام و همچنین جلوگیری از خروج بی‌ضابطه دام، انتقال دام نر با هدف نگهداری یا پرواربندی در دیگر استان‌ها و همچنین خروج دام‌های مولد و نابالغ از این ایلام به شدت ممنوع شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام به شرایط خروج دام اشاره کرده و اظهار داشت: تنها در شرایط مشخص و با هدف ذبح در کشتارگاه‌های صنعتی، حمل دام‌های نر پرواری به خارج از استان ایلام مجاز است. هر چند این امر نیز باید با هماهنگی کامل دامپزشکی استان مقصد و دریافت گواهی حمل قرنطینه‌ای انجام گیرد.

پیرانی تصریح کرد: ضوابط تازه برگرفته از مصوبه کارگروه امنیت غذایی و زیستی استان ایلام است. این مجموعه مقررات پس از تصویب به تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله استانداری، نیروی انتظامی، تعاونی‌های عشایری و اتحادیه دامداران ابلاغ شده تا از هرگونه جابه‌جایی غیرمجاز دام جلوگیری شود.

وی به افزایش پایش‌های میدانی در مسیرهای خروجی استان ایلام اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: کارشناسان دامپزشکی با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به‌ صورت مستمر بر روند حمل‌ونقل دام نظارت دارند تا از قاچاق و انتقال غیرقانونی دام از این استان به استان‌های همسایه جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام به مقررات قانونی جلوگیری از خروج دام اشاره داشته و تأکید کرد: هرگونه خروج دام سبک و سنگین بدون مجوز رسمی و گواهی قرنطینه‌ای قاچاق است و در صورت دیدن، دام، خودرو و محموله توقیف و با متخلفان بر پایه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قاطع خواهد شد.

