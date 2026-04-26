به گزارش ایلنا، علیرضا امیری با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایمنی در میان کاربران جاده‌ای اظهار داشت: به مناسبت روز ملی ایمنی حمل‌ونقل، برنامه‌های متنوعی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، پلیس راه و فعالان حوزه حمل‌ونقل در سطح استان فارس اجرا خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس افزود: در این روز همچنین تیم‌های کنترل و نظارت با لباس فرم در پاسگاه‌های پلیس راه مستقر شده و بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نظارت خواهند داشت و طرح‌های مشترک کنترل جاده‌ای با همکاری پلیس راه به صورت دروازه‌ای در مبادی اجرا می‌شود.

امیری با اشاره به نقش مهم بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان در تأمین نیازهای اساسی کشور افزود: در شرایط حساس جنگی، ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با تلاش شبانه‌روزی رانندگان و فعالان این حوزه، نقش مؤثری در حمل و جابجایی کالاهای اساسی و تأمین به‌موقع مایحتاج مردم ایفا کرده و این تلاش‌ها موجب حفظ آرامش بازار و اطمینان خاطر شهروندان شده است.

وی تأکید کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس در کنار سایر دستگاه‌ها با بسیج ظرفیت‌های موجود، برای تداوم جریان حمل کالا و پایداری خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان به صورت مستمر در حال فعالیت است.

این مقام مسئول ادامه داد: گشت‌های راهداری در محورهای استان و مبادی ورودی شهرستان‌ها با چراغ گردان روشن مستقر خواهند شد و با هماهنگی پلیس راه استان از ظرفیت ناوگان آن یگان برای حضور گسترده‌تر در محورهای مواصلاتی استفاده می‌شود.

امیری با اشاره به برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگی افزود: ارسال پیامک آموزشی برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پخش محتوای ایمنی در رسانه‌های استانی و فضای مجازی، تهیه ویژه‌برنامه در صدا و سیما و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در راهدارخانه‌ها، پایانه‌ها و پاسگاه‌های پلیس راه از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و اجتماعی خبر داد و گفت: اجرای طرح موتورسواران ایمن در کارگاه‌های حاشیه راه، پیاده‌روی خانوادگی با موضوع جابجایی ایمن و پاک، اطلاع‌رسانی از تریبون نماز جمعه و مساجد، برگزاری مسابقه ایمنی برای دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه در سامانه شاد و اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی برای کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای در این روز انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری فارس افزود: برگزاری مانور «روز بدون حادثه» با حضور دستگاه‌های امدادی، اجرای مانور نقطه صفر امداد و نجات جاده‌ای، ملاقات با مجروحان و بازماندگان سوانح رانندگی و استفاده از ظرفیت سمن‌ها و داوطلبان برای آگاه‌سازی عمومی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مناسبت است.

امیری تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش توجه کاربران جاده‌ای به عوامل خطر و کاهش حوادث رانندگی در محورهای استان فارس است که امیدواریم با اشاعه فرهنگ صحیح ایمنی و ترافیک گامی در راستای ارتقای کیفیت ایمنی کاربران جاده ای باشیم.

