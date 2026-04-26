همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون شهردار شیراز خبرداد؛

بازگشت ۴ هکتار از باغات قصردشت به چرخه سبز شهری با رفع تخلفات ساختمانی

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از اجرای عملیات بامدادی رفع تخلفات ساختمانی در باغات قصردشت خبر داد و گفت: ۴ هکتار از اراضی باغی در خیابان رمضانی که به‌صورت غیرمجاز تفکیک، دیوارگذاری و تخریب شده بود، با اقدام قاطع مدیریت شهری به حالت اولیه بازگردانده شد.

به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت با اشاره به تداوم برخورد جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده باغات قصردشت اظهار کرد: در بامداد روز ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، عملیات رفع تخلفات ساختمانی در گروه یک باغات قصردشت، کوچه یک خیابان رمضانی، با همت اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز انجام شد.

وی افزود: این اراضی به مساحت حدود ۴ هکتار، در قالب بیش از ۵۰ قطعه باغ‌شهری به‌صورت غیرقانونی تفکیک شده و در دوره‌ای خاص(وضعیت کنونی کشور) مورد تعرض قرار گرفته بود که با اقدامی هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده، تمامی دیوار گذاری‌ها تخریب  و اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

خوشبخت با تأکید بر اهمیت صیانت از باغات قصردشت به‌عنوان ریه‌های تنفسی شیراز، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با هیچ‌گونه تخلفی در این محدوده مماشات نخواهد داشت و برخورد قاطع، مستمر و بدون وقفه با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

معاون شهردار شیراز همچنین از شهروندان خواست تا در راستای حفظ سرمایه‌های طبیعی شهر، هرگونه تخلف در حوزه باغات را از طریق سامانه‌های ارتباطی شهرداری(سامانه ۱۳۷ و...) گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام شایسته بعمل آید.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید