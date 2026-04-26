ورود سامانه جوی ناپایدار به اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا رفیعی افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی با ورود سامانه ناپایدار از امروز (یکشنبه) تا اواخر هفته به تناوب افزایش ابر، وزش باد شدید و تند باد لحظه‌ای و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین احتمال وقوع رگبارهای بهاری برای امروز ( یکشنبه ) و روز سه‌شنبه در بیشتر مناطق استان وجود دارد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: شدت وزش باد برای روز چهارشنبه در سطح استان افزایش خواهد یافت و سبب وقوع توفان و خیزش گرد و خاک محلی در نقاط مستعد خواهد شد که هشدار هواشناسی سطح زرد در این زمینه صادر شده است.

رفیعی اضافه کرد: دمای هوای بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده، تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی، برای کلانشهر اصفهان در روز دوشنبه هوای قسمتی ابری اواسط روز افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید در مناطق غربی و جنوبی، گاهی رگبار و رعد و برق و برای روز سه شنبه هوای قسمتی ابری، اواسط روز افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و گاهی رگبار باران پیش بینی کرد.

