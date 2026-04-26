به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی مازندران روز گذشته با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به شرایط جوی ناپایدار و احتمال وقوع مخاطرات دریایی در سواحل و مناطق دور از ساحل این استان هشدار داد. بر اساس این هشدار، استقرار پرفشار سطح زمین در دریای خزر و شمالی شدن جریان هوا، از اواخر وقت دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ تا صبح پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۰، شرایط را برای بروز شرایط ناپایدار فراهم خواهد کرد.

مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی شده شامل وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق است. بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (معادل ۴۳ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه (معادل ۵۴ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال غربی پیش‌بینی شده است.

همچنین، ارتفاع موج در مناطق نزدیک به ساحل تا ۱.۸ متر و در برخی نقاط تا ۲.۹ متر افزایش خواهد یافت. این ارتفاع در مناطق دور از ساحل نیز تا ۲.۵ متر رسیده و در بیشترین حالت به ۴.۰ متر نیز خواهد رسید که نشان‌دهنده دریای بسیار متلاطم و خطرناک است.

این شرایط جوی می‌تواند منجر به بروز خسارات جدی از جمله غرق شدن قایق‌ها و شناورهای تفریحی و صیادی، اختلال در عملیات بندری و تخلیه و بارگیری شناورها، آسیب به سازه‌های دریایی و پاره شدن تورهای صیادی شود.

سازمان هواشناسی مازندران با توجه به مخاطرات مذکور، کلیه فعالیت‌های دریایی را ممنوع اعلام کرده و از کلیه فعالان دریایی درخواست کرده است تا با اتخاذ تمهیدات لازم، از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنند.

هواشناسی مازندران با انتشار این هشدار، از عموم مردم و فعالان این حوزه خواسته است تا این پیام را جدی گرفته و به توصیه‌های ایمنی عمل نمایند.

