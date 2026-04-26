پروژه های ملی آذربایجان غربی تسریع می یابد

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران و علیرضا سلیمانی مدیرکل راه‌آهن آذربایجان در پایانه مرزی بازرگان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که در راستای مصوبات دو روز اخیر مبنی بر تبدیل منطقه آزاد ماکو به هاب تأمین کالاهای اساسی کشور برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی بر تقویت حمل‌ونقل ترکیبی و اتصال ریلی گسترده به شبکه راه‌آهن ترکیه تأکید کرد.

رحمانی بر تسریع در پروژه های ریلی استان در راستای کاهش ترافیک جاده‌ای، کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا و تثبیت استان به عنوان شاهراه اصلی ترانزیت بین‌المللی ایران تاکید مرد.

استاندار آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به پیش‌بینی بودجه از محل درآمدهای گمرکی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه، گفت: تسریع پروژه‌های ریلی، مکمل پایانه زمینی بازرگان و سامانه نوین ایکس‌ری شهید باکری خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران نیز ضمن بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی مرزهای شمال‌غرب، بر آمادگی این شرکت برای روان‌سازی جابه‌جایی کالاهای استراتژیک و ارتقای سهم ریل در تبادلات مرزی تأکید کرد.

