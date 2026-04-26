مدیرعامل شرکت آبفا شیراز مطرح کرد؛
پایداری شبکه فاضلاب در شرایط جنگی و بارندگیهای شدید
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از پایداری کامل زیرساختهای دفع فاضلاب در فروردینماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: با وجود چالشهای ناشی از شرایط جنگی و بارشهای سیلآسا، اکیپهای عملیاتی با انجام بیش از ۴۸۰ عملیات فوری، از بروز اختلال در خدماترسانی به شهروندان شیراز و صدرا جلوگیری کردند.
به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی با تشریح جزئیات عملکرد امور بهرهبرداری و توسعه شبکه فاضلاب در نخستین ماه از سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: فروردینماه امسال به دلیل همزمانی بارندگیهای شدید و محدودیتهای ناشی از شرایط خاص کشور، دورانی دشوار برای نگهداری از تاسیسات زیربنایی بود، اما با برنامهریزی دقیق، هیچگونه وقفهای در فرآیند خدماترسانی ایجاد نشد.
وی به اقدامات ضربتی نیروهای امدادی اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی، ۹۳ مورد رفع انسداد در شبکه اصلی فاضلاب که نقش حیاتی در هدایت روانآبها و پسماندها دارند، با موفقیت انجام شد. این اقدامات پیشگیرانه مانع از بروز بحرانهای زیستمحیطی و آبگرفتگیهای ثانویه در معابر شهری شد.
مدیرعامل آبفا شیراز، همچنین از رسیدگی به مطالبات انفرادی مشترکین خبر داد و تصریح کرد: ۳۹۱ مورد رفع انسداد در بخش انشعابات مشترکین نیز توسط گروههای عملیاتی به سرانجام رسید که این حجم از فعالیت، نشاندهنده تعهد مجموعه آبفا به حفظ کیفیت زندگی شهروندان، حتی در سختترین شرایط است.
بهروزی در پایان با تاکید بر تداوم آمادهباش نیروهای عملیاتی، بیان کرد: مسیر خدمترسانی پایدار به مردم شیراز و صدرا بدون توجه به موانع محیطی با قدرت ادامه خواهد داشت و تلاش شبانهروزی همکاران ما تضمینکننده امنیت بهداشتی جامعه در برابر حوادث غیرمترقبه است.