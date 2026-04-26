هشدار آب منطقهای فارس به متصرفان اراضی دولتی
عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آب منطقهای فارس به همه کسانی که اقدام به تصرف اراضی دولتی در محدوده تحت مدیریت این شرکت و حفر چاه غیرمجاز در آن اراضی کردهاند، نسبت به برخورد قاطع و قانونی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، فرنوش فخیمی گفت: براساس قانون تصرف زمین محدوده حریم و بستر رودخانهها، مسیلها، دریاچه سدها و انفال و مشترکات عمومی به عنوان اراضی دولتی در هرنقطه از استان ممنوع است.
وی با بیان اینکه تصرف اراضی محدوده حریم رودخانهها، مسیلها، دریاچه سدها و انفال و مشترکات عمومی، غیرقانونی بوده و منجر به خسارات غیرقابل جبرانی شده است، گفت: بروز سیلاب و وارد شدن خسارت جانی و مالی به شهروندان، یکی از عوارض و لطمات جبران ناپذیر تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی است.
فخیمی، خاطرنشان کرد: تصرف اراضی دولتی و حفر چاه غیرمجاز آب در این اراضی، از عوامل مهم موثر در افت سطح آبهای زیرزمینی است.
عضو هیئت مدیره آب منطقهای فارس گفت: براساس قانون، این شرکت با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی، اقدامات لازم را در راستای رفع تصرف و آزادسازی متصرفات محدوده حریم و بستر رودخانهها، مسیلها، دریاچه سدها و انفال و مشترکات عمومی اجرایی کرده است.
مدیرحقوقی شرکت آب منطقهای فارس خاطرنشان کرد: به عنوان آخرین اخطار به همه کسانیکه ضمن تصرف غیرقانونی اراضی دولتی اقدام به حفر چاه در آن زمینها کردهاند، اعلام میکنیم که در صورت تمکین نکردن از قانون، باید شاهد اقدامات و پیگردهای قضایی باشند.
فخیمی گفت: هرگونه حفر، تخلیه مجدد چاه قبلی و کشت در اراضی دولتی محدوده حریم و بستر رودخانهها، مسیلها، دریاچه سدها و انفال و مشترکات عمومی، به عنوان «تصرف عدوانی اراضی دولتی و حفر چاه غیرمجاز»، مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقهای فارس اضافه کرد: این اقدام قانونی با هماهنگی دادگستری کل فارس و همکاری نیروی انتظامی استان اجرایی میشود.