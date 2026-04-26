برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری آذربایجانغربی
جلسه کمیسیون امنیت کارگری استان به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول مقابلی با اشاره به شرایط جنگی، از دستور مقام عالی استان برای تسهیل صادرات جهت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی استان از مرز بر پیش بینی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی بعضی از واحد های تولیدی تاکید کرده و خواستار رسیدگی و برنامه ریزی سریع دستگاه های مرتبط با مشاغل کارگری در این خصوص شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با گرامیداشت مقام و منزلت کارگران ، برگزاری مراسم باشکوه در هفته کارگر جهت تجلیل از زحمات کارگران را یادآور شد.
در این جلسه مشکلات برخی کارخانجات و واحدهای مرتبط با موضوع کارگری مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.