به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول مقابلی با اشاره به شرایط جنگی، از دستور مقام عالی استان برای تسهیل صادرات جهت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی استان از مرز بر پیش بینی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی بعضی از واحد های تولیدی تاکید کرده و خواستار رسیدگی و برنامه ریزی سریع دستگاه های مرتبط با مشاغل کارگری در این خصوص شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با گرامیداشت مقام و منزلت کارگران ، برگزاری مراسم باشکوه در هفته کارگر جهت تجلیل از زحمات کارگران را یادآور شد.

در این جلسه مشکلات برخی کارخانجات و واحدهای مرتبط با موضوع کارگری مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

