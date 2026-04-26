زلزله ساعتی پیش شهرستان مرزی آستارا را لرزاند

زلزله ساعتی پیش شهرستان مرزی آستارا را لرزاند
زلزله به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر که ساعت ۱۱ و ۶ دقیقه امروز در جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد، شهر آستارا را هم لرزاند.

به گزارش ایلنا از آستارا، مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران اعلام کرد: ساعت ۱۱ و ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ زلزله‌ای به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر در واحد سطح، در عمق ۲۸ کیلومتری زمین در جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد که آستارا را هم لرزاند.

علی درمانی فرماندار آستارا گفت: تاکنون خسارتی از این زلزله در شهرستان گزارش نشده است.

 

اخبار مرتبط
