زلزله ساعتی پیش شهرستان مرزی آستارا را لرزاند

به گزارش ایلنا از آستارا، مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران اعلام کرد: ساعت ۱۱ و ۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ زلزله‌ای به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر در واحد سطح، در عمق ۲۸ کیلومتری زمین در جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد که آستارا را هم لرزاند.

علی درمانی فرماندار آستارا گفت: تاکنون خسارتی از این زلزله در شهرستان گزارش نشده است.

انتهای پیام/