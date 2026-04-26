به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود زارعی امروز ۶ اردیبهشت در نشست خبری چهارمین پویش بزرگ نجات طبیعت شیراز ،طرح جامع را اقدامی بسیار ارزشمند برای سازمان‌هایی دانست که به دنبال عملکرد علمی و حرفه‌ای هستند و تصریح کرد: یکی از مشکلات ما تصمیمات خلق‌الساعه و سلیقه‌ای است که گاه موجب بی‌ثباتی در سازمان‌ها می‌شود، اما اجرای طرح جامع موجب ایجاد آرامش و ثبات سازمانی خواهد شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با اشاره به افق ۲۵ ساله این طرح گفت: طرح جامع آتش‌نشانی شیراز با چشم‌انداز ۲۵ ساله تدوین شده و اکنون در سال‌های ابتدایی اجرای آن قرار داریم و همزمان بازنگری طرح تفصیلی نیز در حال انجام است.

وی توضیح داد: طرح تفصیلی به عنوان زیرمجموعه طرح جامع، نحوه اجرای دقیق و جزئی برنامه‌ها را مشخص می‌کند؛ به عنوان مثال، در طرح جامع تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز بر اساس استانداردهای جهانی تعیین می‌شود و در طرح تفصیلی محل دقیق احداث، نحوه دسترسی و سایر جزئیات مشخص خواهد شد.

زارعی با تأکید بر اینکه این برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر مطالعات علمی و همکاری با دانشگاه شیراز و اساتید متخصص انجام شده است، افزود: با اجرای این طرح، دیگر شاهد تصمیمات سلیقه‌ای و مقطعی نخواهیم بود و مسیر توسعه سازمان به صورت دقیق و علمی مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، ۱۳ طرح جامع به تصویب رسیده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها طرح جامع آتش‌نشانی است و در کنار آن، طرح‌هایی مانند طرح جامع منابع آب نیز وجود دارد که هر کدام دارای برنامه‌های تفصیلی گسترده‌ای هستند.

زارعی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح‌ها، ۴۸ پروژه مهم تعریف شده و وضعیت پیشرفت هر یک از آن‌ها به‌صورت دقیق مشخص است و ما می‌دانیم در چه مرحله‌ای از اجرای برنامه‌ها قرار داریم.

وی در تشریح اهمیت طرح جامع گفت: طرح جامع به معنای انتخاب بهترین مسیر برای رسیدن به اهداف در یک بازه زمانی مشخص است؛ مسیری که بر پایه مطالعات کافی، بهره‌گیری از متخصصان و بررسی شرایط جهانی، ملی و منطقه‌ای تدوین شده باشد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز افزود: در شورای ششم، با اعتقاد و باور جدی به این موضوع، طرح جامع آتش‌نشانی در سال اول به تصویب رسید و اکنون حدود یک‌پنجم آن اجرایی شده و همزمان فرآیند به‌روزرسانی نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به عملکرد سازمان در شرایط بحرانی گفت: در دوران جنگ، سازمان آتش‌نشانی عملکرد قابل توجهی داشته و حدود ۱۵۰۰ عملیات در این دوره انجام شده که ۴۱ مورد آن مرتبط با حملات مستقیم دشمن بوده است. این اقدامات با حضور نیروهای داوطلب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.

زارعی همچنین به حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، حدود یک‌سوم نیروهای سازمان از نیروهای جوان و تازه‌نفس جذب شده‌اند که این اقدام در راستای چابک‌سازی و جوان‌سازی سازمان انجام شده است.

وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: در حوزه تجهیزات و ایستگاه‌ها نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و در اقدامی بی سابقه در پنج سال اخیر نیز ۵ ایستگاه جدید ساخته شده که برخی از آن‌ها هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند.

زارعی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده گفت: در حوزه شناسایی ساختمان‌های ناایمن، آموزش شهروندان و جذب نیروهای داوطلب نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته که بخشی از برنامه‌های ده‌گانه آموزشی سازمان را تشکیل می‌دهد.

ایمنی ساختمان‌های ناایمن به دستگاه قضایی اعلام شده است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با اشاره به اقدامات نظارتی و ایمنی در حوزه ساختمان‌های ناایمن، از اعلام رسمی این ساختمان‌ها به دستگاه قضایی خبر داد و بر تقویت نقش داوطلبان، نوسازی تجهیزات و توسعه فرهنگ ایمنی تأکید کرد.

زارعی اظهار داشت: موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، علاوه بر مسائل اجرایی، به سیاست‌گذاری‌های سازمانی و نحوه تصمیم‌گیری در سطح شورا و هیئت‌مدیره سازمان بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری برنامه‌های سالانه شهر در شورای شهر انجام می‌شود و هیئت‌مدیره سازمان آتش‌نشانی نیز با حضور نماینده ناظر شورا تشکیل می‌گردد، افزود: جلسات هیئت‌مدیره سازمان به‌صورت منظم هر دو هفته یک‌بار و با حضور کامل اعضا برگزار می‌شود و از منظم‌ترین جلسات در مجموعه شهرداری به شمار می‌رود.

زارعی در ادامه با اشاره به نقش داوطلبان گفت: یکی از داوطلبان اعلام کرد که در ایام جنگ با ۷۰۰ خانواده در ارتباط بوده و خدمات آموزشی و کمک‌رسانی انجام داده است که این موضوع ارزشمند است و نشان‌دهنده نقش مؤثر مردم در ارتقای ایمنی و مدیریت بحران است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های امدادی افزود: تجربه نشان داده هر جا مردم وارد عمل شده‌اند، کارها به نتیجه رسیده است و بدون مشارکت مردم، موفقیت در حوزه‌های امدادی ممکن نخواهد بود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز ادامه داد: در خصوص ساختمان‌های ناایمن، موضوع به‌صورت رسمی به مالکان اعلام شده و رونوشت آن نیز به دستگاه قضایی ارسال شده است تا در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌ها مشخص باشد.

وی با اشاره به فرآیند صدور پایان‌کار ساختمان‌ها گفت: هیچ ساختمانی بدون تأیید سازمان آتش‌نشانی پایان‌کار دریافت نمی‌کند، اما به دلیل محدودیت نیروی انسانی، امکان نظارت دائمی بر همه ساختمان‌ها وجود ندارد.

زارعی افزود: بر همین اساس، طرحی در شورای اسلامی شهر تصویب شده که با استفاده از نیروهای بازنشسته آتش‌نشانی و نیروهای داوطلب، نظارت‌های دوره‌ای بر ساختمان‌ها انجام شود تا سطح ایمنی ارتقا یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با استفاده از نیروهای جوان و بازنشستگان متخصص، تلاش می‌شود سازمان آتش‌نشانی چابک‌تر، مجرب‌تر و کارآمدتر شود.

وی با اشاره به موضوع تجهیزات و نردبان‌های امدادی گفت: با توجه به افزایش ساختمان‌های بلندمرتبه در شیراز، نیاز به تجهیزات به‌روز مانند نردبان‌های بلند و بالابرهای پیشرفته یک ضرورت جدی است و این موضوع بر اساس مطالعات کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز ادامه داد: در حال حاضر برخی ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر وجود دارد که دسترسی به آن‌ها با تجهیزات موجود دشوار است و به همین دلیل تأمین تجهیزات جدید یک ضرورت فنی و ایمنی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به به‌روزرسانی سازمان آتش‌نشانی گفت: توسعه استفاده از پهپادها و تجهیزات نوین امداد و نجات نیز در دستور کار قرار دارد تا سازمان بتواند همگام با فناوری‌های روز حرکت کند.

