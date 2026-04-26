آغاز به کار چهارمین پویش بزرگ نجات طبیعت شیراز / وجود ۹ ساختمان با وضعیت بحرانی در شهر شیراز

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور امروز ۶ اردیبهشت در نشست خبری چهارمین پویش بزرگ نجات طبیعت شیراز ادامه داد: در این عملیات‌ها، نیروهای آتش‌نشانی در شرایط دشوار و با وجود احتمال خطر، موفق شدند ۵۰ نفر را از زیر آوار نجات دهند و خدمات گسترده‌ای به شهروندان ارائه کنند.

عیدی پور با تشریح مأموریت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این سازمان، بر ضرورت برنامه‌ریزی، آموزش و مشارکت مردمی در مدیریت حوادث تأکید کرد و گفت: رسالت سازمان آتش‌نشانی حفظ جان و مال مردم در برابر حوادث، چه طبیعی و چه انسان‌ساخت است و برای تحقق این رسالت بزرگ، برنامه‌ریزی دقیق، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات به‌روز و متناسب با نوع بحران ضروری است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز با اشاره به گستردگی این کلان‌شهر افزود: وقتی از مدیریت حوادث در شهری با جمعیتی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سخن می‌گوییم، قطعاً نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته هستیم و در صورت نادیده گرفتن هر یک از این مؤلفه‌ها، در پاسخگویی به حوادث دچار مشکل خواهیم شد.

عیدی‌پور ادامه داد: برای موفقیت در این مأموریت، باید حوادث را متناسب با شرایط زمانی و فصلی تحلیل و مدیریت کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فصل‌های مختلف سال، نوع و الگوی حوادث تغییر می‌کند؛ به‌عنوان مثال، در فصل بهار با افزایش پوشش گیاهی و ایجاد چشم‌اندازهای طبیعی، خطر آتش‌سوزی در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد و در ادامه با ورود به تابستان، پاییز و زمستان، هر فصل مخاطرات خاص خود را به همراه دارد.

وی افزود: از خطرات ناشی از گرمای تابستان گرفته تا حوادث مربوط به وسایل گرمایشی در زمستان و همچنین موضوعاتی مانند سیلاب، چهارشنبه‌سوری و ایام نوروز، همگی نشان می‌دهد که آتش‌نشانی همواره با طیف گسترده‌ای از مأموریت‌ها مواجه است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز با اشاره به اجرای پویش‌های ایمنی بیان کرد: برای موفقیت در این مسیر، سیاست‌گذاری‌های لازم در شورای سازمان انجام شده و طرح جامع حریم شهر شیراز نیز مسیر حرکت را مشخص کرده است. برنامه‌ها پس از تدوین در سطح کلان، در سازمان به مرحله اجرا می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آتش‌سوزی در طبیعت گفت: در حوزه آتش‌سوزی مراتع و ارتفاعات، نخستین گام، آگاهی‌بخشی است. مردم باید ضمن بهره‌مندی از طبیعت، در حفظ و نگهداری آن نیز مسئولیت‌پذیر باشند، چرا که آتش‌سوزی در مراتع، باغات و فضای سبز، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات محیط زیست است که می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

عیدی‌پور با بیان اینکه محیط زیست و جان انسان‌ها به‌طور مستقیم به یکدیگر وابسته‌اند، افزود: بدون هوای پاک و محیط زیست سالم، امکان ادامه حیات وجود ندارد و به همین دلیل، حفاظت از طبیعت در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را دومین رکن اساسی در پیشگیری از حوادث دانست و اظهار کرد: حضور آتش‌نشانان داوطلب که از بدنه مردم هستند، نقش مهمی در این زمینه دارد. آموزش صحیح رفتار در طبیعت، کوه‌نوردی و گردشگری باید به‌صورت جدی دنبال شود و رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی در این مسیر همکاری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز ادامه داد: این سازمان آمادگی دارد آموزش‌های لازم را به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار دهد و از ظرفیت فضای مجازی، رسانه‌ها و صداوسیما برای توسعه فرهنگ ایمنی استفاده کند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه افزود: برگزاری جلسات مستمر، تدوین طرح‌های عملیاتی و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله شورا، فرمانداری و مدیریت بحران استانداری، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

عیدی‌پور همچنین به نقش شهروندان و باغداران اشاره کرد و گفت: پاکسازی باغات، جمع‌آوری علف‌های خشک و بقایای گیاهی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز آتش‌سوزی جلوگیری کند، چرا که عامل اصلی گسترش حریق، پوشش گیاهی خشک است.

وی مرحله بعدی را آمادگی دانست و افزود: این آمادگی شامل نیروی انسانی آموزش‌دیده و تجهیزات مناسب است که خوشبختانه در سال‌های اخیر، تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با آتش‌سوزی در ارتفاعات و مراتع تأمین شده است.

او افزود: این اقدام باعث افزایش کیفیت پاسخگویی و تسریع در رسیدگی به تماس‌های اضطراری شده است.

آتش‌نشانی در زمان جنگ فرمانده میدان بود

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز درباره عملکرد این سازمان در شرایط بحرانی نیز اظهار کرد: در زمان جنگ، آتش‌نشانی به‌عنوان فرمانده میدان در صحنه حضور داشت و پس از پایان عملیات آواربرداری، سایر دستگاه‌ها وظایف تکمیلی خود را انجام دادند.

وی ادامه داد: برخی پرونده‌های مربوط به حوادث اخیر در حال بررسی قضایی است و این روند توسط مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

عیدی پور با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها گفت: ایستگاه‌های عملیاتی جدیدی در نقاط مختلف شهر از جمله ارتفاعات دراک و باغات چمران احداث شده و جانمایی ایستگاه‌های جدید نیز در دستور کار قرار دارد تا زمان رسیدن به محل حادثه به حداقل برسد.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ایستگاه‌های عملیاتی به ۲۵ ایستگاه افزایش یافته و تیم‌های تخصصی برای امداد و نجات در ارتفاعات، حریق و سایر حوزه‌ها تشکیل شده است که علاوه بر شیراز، در سایر شهرهای استان نیز خدمات ارائه می‌دهند.

عیدی‌پور با اشاره به عملکرد این سازمان در حوادث مختلف گفت: در سال ۱۴۰۳ با اجرای پویش‌های ایمنی، ۴۶ درصد کاهش آتش‌سوزی در ارتفاعات و باغات ثبت شد و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است.

وی اعتماد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه سازمان دانست و افزود: این اعتماد موجب افزایش انگیزه نیروهای عملیاتی شده و امکان ارائه خدمات باکیفیت‌تر را فراهم می‌کند.

عیدی‌پور با تأکید بر آمادگی همیشگی نیروهای آتش‌نشانی گفت: این نیروها به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل هستند و در سخت‌ترین شرایط نیز از انجام مأموریت خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

وی به توانمندی تیم‌های تخصصی این سازمان اشاره کرد و افزود: تیم‌های غواصی، نجات در ارتفاع، امداد در حوادث شیمیایی و سایر تیم‌های تخصصی، در سطح استان و حتی کشور فعالیت دارند و در ایام نوروز نیز تیم غواصی این سازمان به‌مدت ۱۰ روز به‌صورت مستمر در عملیات‌های مختلف حضور داشته است.

تصمیمات در حوزه ایمنی نباید مقطعی و سلیقه‌ای باشد

عیدی‌پور با اشاره به رویکردهای مدیریتی و عملیاتی این سازمان اظهار کرد: از ابتدا تا انتها باید بتوانیم مسائل را بررسی و اصلاح کنیم و در حوزه وظایف سازمان آتش‌نشانی و شهرداری شیراز تلاش ما این است که خدمات به بهترین شکل ارائه شود و سایر دستگاه‌ها نیز در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند تا اهداف مشترک محقق شود.

وی با اشاره به موضوع تأمین تجهیزات تخصصی از جمله نردبان‌های بلندمرتبه افزود: تصمیمات در حوزه ایمنی و تجهیزات نباید به‌صورت مقطعی و سلیقه‌ای اتخاذ شود، بلکه باید مبتنی بر طرح جامع اطفای حریق شهر شیراز باشد که با همکاری دانشگاه شیراز و اساتید متخصص، بر اساس مطالعات ۲۵ ساله تدوین شده است.

عیدی‌پور ادامه داد: در حوزه ایستگاه‌ها و تجهیزات نیز ضوابط، استانداردها و مطالعات فنی مشخص است و نمی‌توان خارج از این چارچوب‌ها تصمیم‌گیری کرد. جان مردم برای ما اهمیت بالایی دارد و به هیچ عنوان اجازه استفاده از تجهیزات بی‌کیفیت یا غیراستاندارد را نمی‌دهیم.

وی با اشاره به نردبان ۵۶ متری خریداری‌شده برای شهر شیراز گفت: این دستگاه آخرین نردبان واردشده به کشور است که با ارزش حدود ۶۵۰ میلیارد تومان تأمین شده و در زمان مناسب وارد چرخه عملیاتی شده است. این تجهیزات برای پوشش ساختمان‌های مرتفع و شرایط بحرانی ضروری است و انتخاب آن بر اساس نیاز واقعی شهر انجام شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز تأکید کرد: آتش‌نشانی باید در سطح بین‌المللی فعالیت کند و نیروها، تجهیزات و آموزش‌ها باید به‌روز باشند. نمی‌توان با تجهیزات قدیمی جان مردم را به خطر انداخت.

وی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در این سازمان افزود: استفاده از پهپادهای عملیاتی در دستور کار قرار گرفته و قرارداد آن منعقد شده است. این پهپادها تولید داخل هستند و به‌زودی در مأموریت‌های عملیاتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

عیدی‌پور همچنین از تدوین یک تفاهم‌نامه مهم در حوزه ایمنی ساختمان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان نظام مهندسی، اداره راه و شهرسازی، دادستانی، اداره استاندارد و شهرداری شیراز، انجمنی برای پایش مستمر ساختمان‌های شهر در حال شکل‌گیری است تا تمامی ساختمان‌ها دارای شناسنامه ایمنی شوند.

وی افزود: این طرح در سطح ملی نیز مورد تأیید قرار گرفته و هدف آن تبدیل ساختمان‌ها به واحدهای ایمن و قابل پایش سالانه است.

وجود ۹ ساختمان با وضعیت بحرانی در شهر شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز با اشاره به وجود ساختمان‌های پرخطر در شهر گفت: در حال حاضر ۹ ساختمان بحرانی در شیراز شناسایی شده که از نظر سازه‌ای و ایمنی در وضعیت نامناسب قرار دارند و باید برای آن‌ها ضرب‌الاجل تعیین شود.

وی ادامه داد: مکاتبات لازم با مراجع قضایی انجام شده و برخی پرونده‌ها در حال بررسی است. اولویت ما کاهش خطر و افزایش ایمنی شهروندان است.

عیدی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش مزاحمت‌های تلفنی سامانه ۱۲۵ اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم، شماره‌های مزاحم شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفت که منجر به کاهش ۴۰ درصدی مزاحمت‌های تلفنی شده است.

