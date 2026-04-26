ناکامی شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت: محیط بانان پس از استقرار در کمین و پایش دقیق منطقه شیرکوه، شکارچیان غیرمجاز را در حال اقدام به شکار در ارتفاعات «بن گود» مشاهده وآنان را از محل متواری کردند.

به گزارش ایلنا از یزد، مهدی علیان، از شناسایی و اعلام پیگیری قضایی تخلف شکار در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه خبر داد.وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مشکوک شکارچیان غیرمجاز در محدوده پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله وارد عمل شده و با بررسی‌های میدانی، محل احتمالی تخلف را شناسایی کردند.

وی افزود: محیط بانان پس از استقرار در کمین و پایش دقیق منطقه، متخلفان را در حال اقدام به شکار در ارتفاعات «بن گود» مشاهده کردند.

علیان گفت: شکارچیان با سوءاستفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند، اما با هماهنگی مرجع قضایی و دستور مستقیم دادستان شهرستان، روند شناسایی و تعقیب آنان در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تفت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این زیستگاه ارزشمند و تلاش محیط بانان در حفاظت از حیات‌وحش منطقه، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان در راستای صیانت از تنوع زیستی شیرکوه ادامه خواهد داشت.

