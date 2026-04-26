خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۳ تن روغن احتکار شده در شهرستان بابل

کد خبر : 1778029
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی وانقلاب بابل از کشف ۱۳ تن روغن احتکار شده و ۷ تن رب گوجه فرنگی در یکی از انبار‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، رمضان جمشیدی گفت: کالاهای احتکار شده در یک انبار، کشف و توقیف شد.

وی با اشاره به تاثیر مخرب احتکار کالاهای اساسی در زندگی مردم افزود: برای مالک این انبار و ۲ نفر مرتبط به اتهام احتکار، پرونده قضایی در دادسرای این شهرستان تشکیل وپرونده در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی وانقلاب بابل گفت: کالا‌های کشف شده، با نظارت دادستانی و با قیمت مصوب دولتی برای دسترسی مردم در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

جمشیدی خاطرنشان کرد: دادستانی بابل در راستای مقابله با احتکار کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی ،پایش بازار در حوزه کالا‌های اساسی را در دستور کار قرار داده است وبا محتکران کالاهای اساسی ومورد نیاز مردم به ویژه در شرایط جنگی با قاطعیت برخورد می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید