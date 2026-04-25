آتش در کارخانه چسب صوفیان؛ ۱۴ مصدوم راهی بیمارستان شدند

به گزارش ایلنا، وحید شادی‌نیا امروز شنبه اظهار کرد: این حادثه امروز رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه علت این آتش‌سوزی در دست بررسی است، افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و آتش نیز مهار شده است، اما در مجموع ۱۴ نفر دچار مصدومیت شدند که برای درمان به بیمارستان سینا منتقل شدند.

شادی‌نیا درباره وضعیت مصدومان نیز گفت: از میان مراجعه‌کنندگان، دو نفر پس از انجام معاینات سرپایی و به دلیل سوختگی‌های سطحی ترخیص شدند، اما ۱۲ نفر دیگر نیاز به بستری داشتند.

به گفته وی، سه نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری شده‌اند و ۹ نفر دیگر در بخش‌های مختلف بیمارستان تحت درمان قرار دارند.

