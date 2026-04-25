وقوع قتل در یک مرکز ترک اعتیاد شهر همدان / قاتل دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اسدبگی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی وقوع یک فقره فوت مشکوک در یکی از مراکز ترک اعتیاد شهر همدان پس از ارسال پرونده به اداره مبارزه با جرائم جنایی این پلیس، موضوع در دستور کار یک تیم از کارآگاهان زبده قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله پس از دریافت دستور قضایی و با انجام تحقیقات گسترده اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد، مقتول قبل از فوت توسط چندین نفر مورد ضرب و جرح عمدی قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان اظهار داشت: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تحقیقات بی‌وقفه، قاتل اصلی را شناسایی کرده و در یک عملیات هماهنگ این فرد را دستگیر کردند. متهم در مواجهه با دلایل مدارک و مستندات غیرقابل انکار به بزه انتسابی خود اعتراف کرده است.

سرهنگ اسدبگی به انگیزه قاتل و همچنین آخرین وضعیت وی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: قاتل انگیزه خود را از ارتکاب به قتل، اختلاف با مقتول بیان کرده است. متهم برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی در اختیار مراجع قضایی استان همدان قرار گرفت.

انتهای پیام/