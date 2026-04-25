رییس مجمع نمایندگان گیلان:
خروج منابع بانکی از گیلان پذیرفتنی نیست
جبار کوچکی نژاد گفت: قرار است با همفکری مبلغ دقیق خروج منابع بانکی از استان را مشخص و برای ماندگاری این منابع و کمک به شکوفایی اقتصادی گیلان همفکری کنیم.
به گزارش ایلنا از رشت، رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی امروز در نشست مجمع نمایندگان با مدیران بانکهای خصوصی که به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، گفت: بسیاری از بانکهای خصوصی گیلان از امکانات استان استفاده میکنند، اما منابع خود را در خارج از استان و در استانهای دیگر هزینه میکنند که باید جلوی این کار گرفته شود.
جبار کوچکی نژاد افزود: برای حل این مشکل قرار است در نشستی با استاندار، مبلغ دقیق خروج منابع بانکی از استان را مشخص و برای ماندگاری این منابع و کمک به شکوفایی اقتصادی گیلان همفکری کنیم.
سعید رحمت زاده نماینده صومعه سرا و نماینده معین بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: اتفاقی که در گیلان باید بیفتد ساماندهی نظام بانکی است، ما نمیتوانیم سیل تسهیلات تکلیفی را به گردن بانکها بیاندازیم و از آنها توقع مشارکت در طرحهای تولیدی را داشته باشیم، بلکه باید به سمت بانکداری نوین و اقتصاد دانش بنیان برویم که این امر به تغییر قوانین مالی نیاز دارد.
سید کریم معصومی نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اصلاح برخی قوانین بانکی، گفت: ما سالهاست که حرف از اقتصاد مقاومتی میزنیم، اما در شبکه بانکی، مسائل دست و پاگیری وجود دارد که رسیدن به این امر مهم را دشوار و کند میکند.
مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی هم از بانکهای خصوصی خواست تا به تعاونیها نگاه ویژهای داشته باشند و در اقتصاد تعاونیها هم سرمایه گذاری کنند.
علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در این نشست، گفت: بانکهای خصوصی ۱۲۵ همت و بانکهای دولتی در گیلان ۱۰۵ همت از منابع مالی را در استان در اختیار دارند و مدیران بعضی از بانکها معتقدند که علت خروج منابع مالی از استان نبود مگا پروژهها یا پروزههای بزرگ در استان است که این نیاز به تغییر سیاست گذاری در استان دارد.
مدیران بانکهای خصوصی گیلان هم نبود قوانین دقیق در سامانههای سرمایه گذاری، نداشتن سرپرستی بانکها برای برخی از بانکهای خصوصی در استان، کمبود طرحهای بزرگ در گیلان برای سرمایه گذاری و نبود مشوقهای لازم در استان را از عوامل خروج سرمایه از گیلان و عدم تمایل بانکهای خصوصی برای سرمایه گذاری عنوان کردند.