روابطعمومی علوم پزشکی استان اعلام کرد:
تصادف سواری و تریلی در محور قم - کاشان 3 کشته برجای گذاشت
روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قم با صدور اطلاعیهای به وقوع حادثه رانندگی مرگبار در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: در سانحه شدید رانندگی که در محور قم - کاشان رخ داد، 3 نفر جان باختند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این حادثه ظهر امروز بین یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه تریلی رخ داده بود. طبق اعلام همکاران اورژانس 115، این سانحه در جاده قدیم قم - کاشان، در محدوده 20 کیلومتری شهر قم اتفاق افتاده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: پس از دریافت گزارش، یک دستگاه خودروی آمبولانس جهت انجام اقدامات امدادی، سریعاً به محل اعزام شد. به علت شدت وقوع این حادثه رانندگی، متأسفانه هر 3 سرنشین خودروی سواری در دم جان خود را دست دادند.