تصادف سواری و تریلی در محور قم - کاشان 3 کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این حادثه ظهر امروز بین یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه تریلی رخ داده بود. طبق اعلام همکاران اورژانس 115، این سانحه در جاده قدیم قم - کاشان، در محدوده 20 کیلومتری شهر قم اتفاق افتاده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: پس از دریافت گزارش، یک دستگاه خودروی آمبولانس جهت انجام اقدامات امدادی، سریعاً به محل اعزام شد. به علت شدت وقوع این حادثه رانندگی، متأسفانه هر 3 سرنشین خودروی سواری در دم جان خود را دست دادند.

