امام جمعه قزوین:
پیگیر حل مشکلات کارگران بیکار شده هستیم
امام جمعه قزوین گفت: امروز در جلسه ای با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین مطلع شدم که عدهای از عزیزان کارگر در این ایام بیکار شدهاند که حل این موضوع دغدغه جدی همه ما است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری عصر امروز در جلسه شورای مدیران کل استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، گفت: دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) و همچنین هفته کار و کارگر را خدمت کارگران عزیز و کارفرمایان محترم تبریک عرض میکنم. خدا را شاکرم که امروز توفیق شد تا به جهت عرض ارادت در این جلسه ارزشمند حضور پیدا کنم و شنونده مطالب عزیزان باشم.
وی ضمن اشاره به روایتی از امام باقر(ع)، بیان کرد: در روایت است که فردی امام باقر(ع) را در هوای گرم مدینه در حال بازگشت از کار و در میان غلامانشان دید؛ در حالی که عرق ریخته و خسته بودند. آن فرد با ذهنیت خود، این وضعیت را در شأن امام ندید و پرسید اگر اکنون مرگ شما فرا برسد چه میکنید؟ حضرت پاسخ دادند: «اگر در این حال بمیرم، در حال عبادت از دنیا رفتهام و باکی ندارم.»
آیتالله مظفری با تأکید بر اینکه کار برای خدا، عبادتی بزرگ است، تصریح کرد: همه ما باید اینگونه به مقوله کار و تلاش کارگران و کارفرمایان نگاه کنیم.
امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی کشور، اصلیترین دغدغه مسئولان استان را بیکار شدن عدهای از کارگران عنوان کرد و افزود: امروز در جلسه ای با مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین مطلع شدم که عدهای از عزیزان کارگر در این ایام بیکار شدهاند که حل این موضوع دغدغه جدی همه ما است.
وی بیان کرد: ما وظیفه خود میدانیم که این مسئله را تا به حداقل رسیدن دنبال کنیم. هدف نخست این است که این عزیزان در جای دیگری مشغول به کار شوند و اگر این امکان فراهم نشد، حداقل بتوانند بیمه بیکاری خود را بدون مشکل خاصی دریافت کنند.
آیتالله مظفری در ادامه با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ نماز در محیطهای کارگری، به آیه «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ» اشاره کرد و گفت: ممکن است کسی بپرسد نماز چه ربطی به حل مشکلات کارگری دارد؛ اما خداوند در قرآن وعده قطعی داده است که حتماً کسانی که خدا را یاری کنند، خداوند نیز یاریشان میکند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: خداوند میفرماید شما نماز را در حد توان خود اقامه کنید، من شما را از جایی که فکرش را هم نمیکنید کمک میکنم. از این رو از همه عزیزان میخواهم بحث نماز را در جامعه کارگری جدی بگیرند، چرا که حضور نماز و برنامههای فرهنگی در کنار آن، دلها را متحول میکند.
وی در پایان با اشاره به سابقه بازدیدهای خود از صنایع استان، تأکید کرد: پیش از امامت جمعه نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان این بازدیدها را انجام میدادم و اکنون نیز این وظیفه را جدیتر دنبال میکنم. همین هفته گذشته نیز از چند شرکت که مورد هدف دشمن قرار گرفته بودند بازدید کردیم تا در حد توان برای رفع مشکلاتشان گام برداریم.