به گزارش ایلنا، در این دیدار، حسینی شیروانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به جایگاه والای کارگران در پیشبرد اقتصاد کشور گفت: هفته کار و کارگر از پنجم تا ۱۱ اردیبهشت فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام شامخ این قشر تلاشگر و زحمتکش است ، کارگرانی که در شرایط جنگی سربازان خط مقدم جبهه تولید و جنگ اقتصادی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار کشور دارند.

وی با اشاره به اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه مختلف در هفته کار و کارگر استان گفت : امروز در نخستین روز هفته کار و کارگر ، با حضور در گلزار شهدای ملامجدالدین، غبارروبی و ادای احترام به شهدا و امامین انقلاب و شهید قائد امام امت انجام شد و تجدید بیعتی دوباره با سومین رهبر انقلاب اسلامی صورت گرفت و اکنون نیز توفیق داریم در محضر شما که پدر معنوی استان هستید، از رهنمودها و توصیه‌های ارزشمندتان بهره‌مند شویم تا چراغ راه خدمت به مردم باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران همچنین با قدردانی از ایثارگری‌های نیروهای نظامی و مردمی در جنگ تحمیلی رمضان و سوم تصریح کرد: همه‌جانفشانی‌های نیروهای مقتدر کشور در جنگ های تحمیلی اخیر که برای عزت و امنیت مردم فداکاری و دفاع کردند، شایسته تقدیر است. همچنین از حضور پرشور مردم بویژه نقش آفرینی تشکل های کارگری در میدان‌ها تشکر میکنم که وفاداری به امام و شهدا و رهبر عزیز و پشتیبانی برای رزمندگان دفاع مقدس را اعلام داشتند .

این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و مدیران و مسئولان تشکل های جامعه کارگری بر هم‌افزایی بیشتر برای ارتقای خدمات به جامعه کارگری و تولید استان تأکید کردند.

