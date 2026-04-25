مراسم تجلیل از بانوان نمونه حوزه کارگری در استان البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مراسم تجلیل از بانوان شاخص حوزه کارگری در استان البرز به مناسبت هفته کارگر روز شنبه 5 اردیبهشت با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و مدیران کل امور بانوان و سیاسی و انتخابات استانداری البرز و نیز بانوان شاخص حوزه کارگری و مشاوران امور بانوان دستگاه های زیر مجموعه حوزه کارگری در سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد..

در این نشست حسین فلاح نژاد مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز ضمن تقدیر از دستاوردهای شاخص بانوان در حوزه اقتصاد و بویژه در حوزه‌های کارگری، اظهار کرد: با توجه به داوری‌های کمیته هفته کارگر استان، کارگران نمونه انتخاب شده اند و امروز در این مراسم بانوان شاخص حوزه کارگری که دارای توانمندی و نوآوری در جامعه کار و تولید بوده‌اند مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود: در استان البرز که از استان‌های صنعتی شاخص در کشور است، کارگران و کارفرمایان نقش پررنگ و ویژه ای در تولید و در حوزه اقتصاد دارند و نمونه آن را می‌توان در دو جنگ اخیر دید که با وجود تمامی مخاطرات جنگ و حتی آسیب به برخی از کارخانجات شاهد عدم توقف تولید در واحدهای تولیدی بودیم و در این بین بانوان کارگر نیز بسیار نقش ویژه و مهمی در روند تولید در ایام جنگ داشتند که در بازدیدها شاهد آن بودیم.

وی همچنین جایگاه بانوان در حوزه ترویج فرهنگ اقتصاد در خانواده را بسیار مهم و شاخص بیان کرد و گفت: موضوع فرهنگ مصرف و نیز تربیت در خانواده از سوی مادر و زنان بسیار پررنگ است و در بحث فرهنگ مصرف نقش بانوان را نمی‌توان نادیده گرفت و بسیار نقش پررنگی را از آنان شاهد هستیم زیرا بانوان علاوه بر مسئولیت‌های منزل و مادری در حوزه اقتصاد و تولید و کار نیز همواره پرتلاش و متعهد ظاهر شده اند.

فلاح نژاد با اشاره به اینکه در ایام جنگ 12 روزه و جنگ رمضان کوچکترین خللی در بازار برای تامین نیازهای مردم ایجاد نشد اظهار کرد : ثبات در بازار در ایام جنگ‌ اخیر نتیجه تلاش جمعی کارگران، کارفرمایان و تمامی عوامل جامعه کار وتولید و بویژه بانوان کارگر نیز هست اگر بخواهیم در کشور اقتصاد با ثبات داشته باشیم این موضوع نتیجه تلاش‌های مشترک جامعه کار و تولید است .

در ادامه این نشست، مریم اسماعیلی‌فرد مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات و نیز معصومه آقایی مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به تلاش‌های فعالان حوزه کار وتولید استان البرز و کشور اعم از کارگران، کارآفرینان و کارفرمایان و نیز بانوان کارگر در حرکت چرخ اقتصاد و تولید بویژه در ایام جنگ ،شگفت آفرینی‌های آنان را در عرصه کار و تولید بی وقفه در کنار فعالان عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی کشور را در جهت تولید و تامین کالاهای اساسی مردم بدون ذره‌ای خلل در جامعه ستوده و تقدیر کردند.

در پایان این نشست نیز از بانوان کارگر شاخص حوزه کار و تولید استان که دارای نوآوری و ابداعاتی بودند با اهدای لوح تقدیر و هدایای از سوی مسئولان حاضر در نشست تجلیل بعمل آمد.

