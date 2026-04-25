استاندار لرستان:
حمایت از تولید و حفظ اشتغال در دستور کار قرار دارد/ از اقتدار پویش جان فدا تا تاکید بر صرفهجویی
استاندار لرستان با اشاره به اقتدار پویش جان فدا با تاکید بر صرفه جویی از توجه ویژه دولت به حمایت از واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی عصر امروز شنبه در حاشیه نشست وبیناری استانداران سراسر کشور که با حضور دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، وزیر کشور و معاونین وزیر برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در این نشست آخرین وضعیت استانها به لحاظ امنیتی و نقش آفرینی آنها در جریان دفاع مقدس و حمایت از مردم مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامهداد: خوشبختانه در لرستان مانند سراسر کشور، هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد و نکته مورد توجه و تاکید رئیس جمهور که در دستور کار استان نیز قرار دارد، حمایت از تولید و حفظ اشتغالهای موجود برای حمایت از سفرههای مردم میباشد.
به گفته استاندار لرستان، طبق تاکیدات رئیسجمهور محترم دولت بایستی در همه دستگاه مختلف اجرایی، نقش آفرینی جدی داشته باشد تا این مهم محقق شود.
شاهرخی افزود: نکته بسیار زیبای مورد توجه رئیسجمهور نیز پویش جان فدا و مشارکت حدود سی میلیون از هموطنانمان در این پویش بود که ماهم از هم استانیهای عزیز برای حضور و ثبتنام در این پویش و استمرار آن، قدردانی و تقاضا میکنیم.
وی ادامهداد: این پویش ملی ۳۰ میلیون نفری جان فدا لرزه بر اندام دشمن انداخته و از طرفی موجب همبستگی، وحدت و یکپارچگی آحاد مختلف مردم شده است.
وی اظهارداشت: این پویش ادامه دارد و درخواست ما هم ادامه ثبتنام مردم در این پویش است زیرا این طرح، صرفا برای مقابله نظامی با دشمن نیست بلکه نقش ویژهای در اداره کشور و همت مجریان دستگاههای مختلف اجرایی و مدیریت استانها دارد.
استاندار لرستان با بیان اینکه یکی از اهدافی که دشمن در بمباران مراکز زیربنایی و تولیدی ما و متوقف کردن کشور دارد، مسأله انرژی است، گفت: در این راستا هم از مردم عزیزمان درخواست میکنیم در حوزه انرژی از مصرف غیرضروری و بیرویه آب، برق و گاز خودداری و در این زمینه صرفهجویی کنند.
شاهرخی افزود: موضوع مهم صرفهجویی میتواند بخشی از پویش جان فدا در قالب یکی از جبهههای این پویش باشد که به ترویج صرفه جویی تاکید نماید.
وی ادامهداد: برهمین اساس مردم همگام با مسئولین در امر مقاومت در مقابل دشمن در ضربه زدن به زیرساختها، میتوانند مقابله و مبارزه کنند.