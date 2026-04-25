معاون استاندار فارس خبرداد:
از سرگیری پروازهای فرودگاه شیراز با ۶۰ مجوز هفتگی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: همزمان با بازگشایی تدریجی فضای کسبوکار و حملونقل کشور، فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز فعالیت رسمی خود را از سر گرفت و در نخستین گام، پرواز شیراز به تهران با ۸۳ مسافر انجام شد.
به گزارش ایلنا، محمود رضایی کوچی شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: فرودگاه بینالمللی شیراز از تاریخ پنجم اردیبهشتماه بار دیگر میزبان پروازهای مسافری شد؛ نخستین پرواز در این تاریخ توسط شرکت هواپیمایی ایرانایرتور و در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه انجام شد که طی آن ۸۳ مسافر، شیراز را به مقصد تهران ترک کردند.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای توسعه دامنه پروازها افزود: در ادامه روند از سرگیری سفرهای هوایی، مجوزهای لازم برای انجام ۶۰ مورد پرواز تا انتهای هفته جاری صادر شده است. این پروازها مسیرهای داخلی پرتقاضا از جمله مشهد و تهران را پوشش میدهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین از صدور مجوز برای پروازهای خارجی خبر داد و تصریح کرد: در بخش بینالمللی نیز مجوزهایی برای مسیرهای شیراز به مسقط و شیراز به استانبول صادر شده است که بهزودی عملیاتی خواهند شد.