عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریق کارخانه تولید چسب در چهارباغ همچنان ادامه دارد/ اعزام ۳۰ خودرو آتش‌نشانی به محل حادثه
استانداری البرز از کنترل آتش‌سوزی در کارخانه تولید چسب واقع در چهارباغ خبر داد و اعلام کرد که حریق تا ساعاتی دیگر توسط تیم‌های واکنش سریع آتش‌نشان، کاملاً اطفاء خواهد شد.

به گزارش ایلنا، استانداری البرز اعلام کرد که عملیات مهار آتش‌سوزی کارخانه تولید چسب در منطقه چهارباغ با حضور گسترده نیروهای امدادی در حال انجام است و در حال حاضر شعله‌های آتش تحت کنترل قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از وقوع حادثه، حدود ۳۰ خودرو آتش‌نشانی در قالب تیم‌های واکنش سریع از ایستگاه‌های مناطق مختلف شامل هشتگرد، نظرآباد، کمالشهر و کرج به محل حادثه اعزام شدند.

برای مهار بهینه حریق و تأمین آب مورد نیاز، ۱۳ دستگاه آبرسان ۲ هزار لیتری و ۲ دستگاه آبرسان ۱۰ هزار لیتری در محل مستقر شده‌اند. همچنین ۴ دستگاه لودر و تعدادی پمپ آب‌پاش برای تسریع در عملیات اطفا حریق به کار گرفته شده‌اند.

گستردگی دود سیاه رنگی که از محل کارخانه به آسمان برخاسته، ناشی از سوختن مواد اولیه و شیمیایی مورد استفاده در تولید چسب گزارش شده است.

شرایط فعلی حادثه به گونه‌ای ارزیابی می‌شود که آتش‌سوزی کاملاً در دست کنترل نیروهای آتش‌نشانی قرار دارد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، حریق تا ساعاتی دیگر به طور کامل اطفاء خواهد شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید