هشدار افزایش دبی آب سد دز

هشدار افزایش دبی آب سد دز
روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: خروجی سد دز به منظور حفظ تراز آب و مهار سیلاب رهاسازی می‌شود و دبی خروجی سد دز به ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، روابط‌عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول امروز شنبه در اطلاعیه‌ای افزود: ضروری است کشاورزان حاشیه رودخانه موتورهای تلمبه آب، کندوهای عسل، سایر تجهیزات و ادوات کشاورزی را جمع آوری و از حریم و بستر رودخانه دز فاصله بگیرند.

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول از تمامی مردم و گردشگران درخواست کرد از توقف در حاشیه رودخانه‌ دز به شدت اجتناب کنند.

در این اطلاعیه به عشایر و دامداران ساکن در حاشیه و بستر رودخانه دز هشدار داده شده است ضمن پرهیز از استقرار در مناطق کم‌ارتفاع و در معرض خطر، نسبت به جابه‌جایی سریع چادرها، احشام و تجهیزات خود به نقاط امن و مرتفع اقدام کنند تا از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

