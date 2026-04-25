هشدار افزایش دبی آب سد دز
روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: خروجی سد دز به منظور حفظ تراز آب و مهار سیلاب رهاسازی میشود و دبی خروجی سد دز به ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، روابطعمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول امروز شنبه در اطلاعیهای افزود: ضروری است کشاورزان حاشیه رودخانه موتورهای تلمبه آب، کندوهای عسل، سایر تجهیزات و ادوات کشاورزی را جمع آوری و از حریم و بستر رودخانه دز فاصله بگیرند.
روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول از تمامی مردم و گردشگران درخواست کرد از توقف در حاشیه رودخانه دز به شدت اجتناب کنند.
در این اطلاعیه به عشایر و دامداران ساکن در حاشیه و بستر رودخانه دز هشدار داده شده است ضمن پرهیز از استقرار در مناطق کمارتفاع و در معرض خطر، نسبت به جابهجایی سریع چادرها، احشام و تجهیزات خود به نقاط امن و مرتفع اقدام کنند تا از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.