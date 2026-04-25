جریمه بیش از ۶۷ هزار دلاری یک شرکت متخلف در تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، با بیان اینکه این میزان جریمه معادل ۴۶ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال است، افزود: پرونده این تخلف با شکایت بانک سینا از شرکت متخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانست و شرکت متخلف را علاوه بر پرداخت جریمه نقدی و اعاده میزان ارز تسویه نشده به بانک شاکی، به تعطیلی فعالیت تجاری به مدت یک سال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به پرونده قاچاق هشت دستگاه ماینر به ارزش یک میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال در تبریز، گفت: به این پرونده در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان رسیدگی شد.

حضرتی، ادامه داد: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام وارده را محرز دانست و علاوه بر صدور حکم ضبط کالا، وی را به پرداخت یک میلیارد و ۶۸۳ ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

وی یادآور شد: این تعداد دستگاه ها از مکان های مختلف در تبریز توسط پلیس آگاهی کشف شده بود و پرونده این تخلف برای رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

انتهای پیام/