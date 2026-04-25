اطلاعیه قطعی گاز طبیعی در البرز

به گزارش ایلنا از البرز، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است:

«این شرکت در نظر دارد نسبت به قطع گاز طبیعی در آدرس کرج ، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوک های ۱۲،۱۳، ۱۴ کوچه های گلسار و گلشهر، گلشید گلرخ، گلشن گلبن ، بلوک های ۷ و ۹ در کوچه های سعادت و کیمیا، بهستان و بهارستان در مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ لغایت ساعت ۲۰ اقدام نماید.

از مشترکین محترم درخواست می گردد تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند.

بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد گردید.

در صورت نیاز، مشترکین می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل فرمایید.»

