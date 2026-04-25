با تلاش نجاتگران هلال احمر صورت گرفت:
پیکر فرد مغروق در رودخانه ارس پس از 12 روز کشف شد
رییس جمعیت هلال احمر شهرستان خداآفرین از کشف پیکر مردی ۳۴ ساله که ۱۲ روز پیش در آبهای رودخانه ارس غرق شده بود، خبر داد و نسبت به خطرات ناشی از طغیان فصلی این رودخانه اکیداً هشدار داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، داود اسدی اظهار داشت: این شهروند ۳۴ ساله ۱۲ روز پیش در حوالی منطقه «کردشت» به داخل رودخانه ارس سقوط کرده و مفقود شده بود که پس از روزها جستجو و پایش مستمر مسیر رودخانه، سرانجام مقارن ساعت ۱۶:۲۵ روز گذشته، پیکر وی در مسیر پاسگاه مرزی «شام کوانق»، رویت و بیرون کشیده شد.
وی در تشریح روند اجرای این عملیات امدادی تصریح کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و وسعت مسیر آبی، عملیات جستجو و انتقال پیکر این شهروند با دقت و هماهنگیهای لازم در نوار مرزی مشترک با جمهوری آذربایجان صورت گرفت.
وی افزود: در این عملیات تخصصی، 2 تیم سهنفره از نجاتگران زبده جمعیت هلال احمر با بهرهگیری از تجهیزات ویژه از جمله یک دستگاه قایق جیمنی در محل حضور یافته و موفق شدند پیکر متوفی را از داخل آب خارج کنند.
رییس جمعیت هلال احمر خداآفرین با بیان اینکه خانواده متوفی شناسایی شده و در جریان کشف پیکر وی قرار گرفتهاند، افزود: جسد مکشوفه پس از خروج از آب و تکمیل مستندات اولیه امدادی، جهت طی مراحل قانونی، تحویل نیروهای مرزبانی و مراجع قضایی ذیصلاح مستقر در منطقه شد.
اسدی با تاکید بر شرایط متغیر جوی و هیدرولوژیکی منطقه، خاطرنشان کرد: رودخانه ارس به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شیب مسیر، همواره دارای جریانهای زیرسطحی بسیار قوی و خطرناک است.
وی ادامه داد:در شرایط کنونی نیز با توجه به طغیان رودخانه و شدت بالای جریان آب، خطرات سقوط و غرقشدگی در آن به مراتب افزایش یافته است.
وی از عموم مردم، گردشگران و ساکنان بومی منطقه درخواست کرد جهت پیشگیری از بروز حوادث غیرقابل جبران جانی، از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه خودداری کرده و تابلوهای ایمنی نصب شده در منطقه را کاملاً جدی بگیرند.