پیکر فرد مغروق در رودخانه ارس پس از 12 روز کشف شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، داود اسدی اظهار داشت: این شهروند ۳۴ ساله ۱۲ روز پیش در حوالی منطقه «کردشت» به داخل رودخانه ارس سقوط کرده و مفقود شده بود که پس از روزها جستجو و پایش مستمر مسیر رودخانه، سرانجام مقارن ساعت ۱۶:۲۵ روز گذشته، پیکر وی در مسیر پاسگاه مرزی «شام کوانق»، رویت و بیرون کشیده شد.

وی در تشریح روند اجرای این عملیات امدادی تصریح کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و وسعت مسیر آبی، عملیات جستجو و انتقال پیکر این شهروند با دقت و هماهنگی‌های لازم در نوار مرزی مشترک با جمهوری آذربایجان صورت گرفت.

وی افزود: در این عملیات تخصصی، 2 تیم سه‌نفره از نجاتگران زبده جمعیت هلال احمر با بهره‌گیری از تجهیزات ویژه از جمله یک دستگاه قایق جیمنی در محل حضور یافته و موفق شدند پیکر متوفی را از داخل آب خارج کنند.

رییس جمعیت هلال احمر خداآفرین با بیان اینکه خانواده متوفی شناسایی شده و در جریان کشف پیکر وی قرار گرفته‌اند، افزود: جسد مکشوفه پس از خروج از آب و تکمیل مستندات اولیه امدادی، جهت طی مراحل قانونی، تحویل نیروهای مرزبانی و مراجع قضایی ذی‌صلاح مستقر در منطقه شد.

اسدی با تاکید بر شرایط متغیر جوی و هیدرولوژیکی منطقه، خاطرنشان کرد: رودخانه ارس به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شیب مسیر، همواره دارای جریان‌های زیرسطحی بسیار قوی و خطرناک است.

وی ادامه داد:‌در شرایط کنونی نیز با توجه به طغیان رودخانه و شدت بالای جریان آب، خطرات سقوط و غرق‌شدگی در آن به مراتب افزایش یافته است.

وی از عموم مردم، گردشگران و ساکنان بومی منطقه درخواست کرد جهت پیشگیری از بروز حوادث غیرقابل جبران جانی، از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه خودداری کرده و تابلوهای ایمنی نصب شده در منطقه را کاملاً جدی بگیرند.

