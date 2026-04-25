مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس خبرداد؛
مکان تهاتر املاک مازاد دستگاههای اجرایی فارس برای بازسازی بناهای آسیبدیده از جنگ
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از امکان فروش، معاوضه یا تهاتر املاک مازاد دستگاه های اجرایی به منظور بازسازی، تعمیرات اساسی و یا معاوضه ساختمان ها، ابنیه ، تاسیسات و اموال غیرمنقول دولتی که در جنگ اخیر دچار آسیب جدی یا تخریب شده اند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعیدتقی زاده گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از وقوع جنگ تحمیلی امکان فروش، معاوضه یا تهاتر املاک مازاد به منظور تامین نیاز دستگاه های اجرایی که ساختمان ها، ابنیه، تاسیسات و سایر اموال غیرمنقول دولتی دراختیار آنها دچار آسیب جدی یا تخریب شده و نیاز به بازسازی، تعمیرات اساسی یا معاوضه دارد، مطابق با مواد 31 و 36 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها فراهم می باشد.
تقی زاده افزود: دستگاه های اجرایی می توانند درخصوص ساختمانهای آسیبدیده ناشی از شرایط جنگی در شهرها و استان ها ، پیشنهادات مربوطه را برای استفاده از ظرفیت فروش و تهاتر املاک مازاد، همچنین معاوضه ساختمان های آسیب دیده با ساختمان های بخش غیردولتی، به ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان جهت طرح در کارگروه استانی مولدسازی دارایی های دولت ارائه نمایند.
وی گفت: پس از بررسی و تأیید طرحها در کارگروه استانی و کارگروه ملی، مجوزهای لازم در اسرع وقت صادر و ابلاغ خواهد شد تا فرایند بازسازی و تأمین زیرساختهای آسیبدیده با سرعت بیشتری پیگیری شود.