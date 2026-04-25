انتصاب یک خوزستانی بعنوان مدیر روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانههای کشور
در حکمی از سوی مدیر خانه مطبوعات کشور، سید فخرالدین طاهرزاده به عنوان مدیر روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانههای کشور منصوب شد.
به گزارش ایلنا، متن این حکم انتصاب که از سوی «صدیقه قدم» مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای کشور صادر گردیده، بدین شرح است:
جناب آقای سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه ارتباطات رسانه و مدیریت افکار عمومی بدینوسیله شما را بعنوان مدیر روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانههای کشور منصوب مینمایم.
انتظار میرود با بهره گیری از ظرفیتهای حرفهای، تعامل سازنده با اصحاب رسانه، توسعه ارتباطات موثر با دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادهای عمومی و مجموعههای بخش خصوصی و نیز جلب مشارکتها و ظرفیتهای حمایتی برون سازمانی در ارتقای جایگاه خانه مطبوعات و تحقق اهداف ملی این نهاد، موثر و اثرگذار باشید.
توفیق روز افزون شما را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند متعال خواستارم.
به گزارش راکنا، دکتر طاهرزاده از خبرنگاران باتجربه عرصه رسانه خوزستان است که دارای مدرک دکتری مدیریت رسانه است. همچنین از سوابق اجرایی و مدیریتی او میتوان به مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل هلدینگ پتروشیمی مارون و مدیر روابط عمومی خانه مطبوعات استان خوزستان اشاره کرد.