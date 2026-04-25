بارش باران و کاهش دما در گیلان از عصر امروز

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با ورود سامانه خنک و بارشی از عصر امروز به آسمان گیلان، بارش رگباری باران همراه با رعد و برق، وزش شدید باد و احتمال بارش تگرگ آغاز شده و این شرایط جوی تا سه شنبه در استان ماندگار است.

وی با بیان اینکه کمترین دما در شبانه روز گذشته در گیلان از منطقه روشن ده رضوانشهر ۷ درجه و بیشترین دما از اِزبَرم سیاهکل ۳۶ درجه گزارش شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۲ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۱۸۰ سانتی متر، از عصر امروز تا عصر فردا برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

انتهای پیام/