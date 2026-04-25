متلاشی شدن باند غیربومی سرقت مغازهها در گیلان
جانشین فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری چهار عضو یک باند غیربومی سرقت در کمتر از ۷۲ ساعت در یکی از استانهای همجوار خبر داد و گفت: از این افراد بیش از ۱۰ میلیارد تومان اموال مسروقه کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ قاسم جانعلیپور با اشاره به گزارشهایی مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت مغازه در روزهای پایانی ماه فروردین، گفت: با اقدامات عملیاتی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی، ۴ عضو یک باند غیربومی سرقت در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در یکی از استانهای همجوار دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه از این افراد بیش از ۱۰ میلیارد تومان اموال مسروقه کشف و ضبط شده است گفت: ۳ دستگاه خودرو، مقادیری مسکوکات طلا و سایر اقلام سرقتی از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست هرگونه مورد یا افراد مشکوک را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.