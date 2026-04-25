روند بازسازی بازار سوخته رشت نباید دچار کاغذبازی اداری شود

به گزارش ایلنا از رشت، استاندار گیلان امروز شنبه در جلسه بررسی روند بازسازی بازار سوخته رشت در سالن غدیر استانداری، با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و فنی این طرح گفت: مسائل مربوط به این محدوده شامل ابعاد مختلفی از جمله حوزه‌های اوقافی، مباحث فنی و مسئولیت‌های شهرداری است که با حضور مدیران متولی و کارشناسان در حال بررسی و رفع موانع می‌باشد.

هادی حق شناس با تبیین اولویت‌های اصلی در بازسازی مسجد حاج مجتهد و بازار سوخته رشت، گفت: یکی از موضوعات کلیدی، اصلاح مسیر‌های دسترسی به مسجد و بازار است؛ به‌گونه‌ای که تردد خودرو‌های امدادی و رفاهی بدون مشکل انجام شود، در این راستا باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و استفاده بهینه از ظرفیت زیرزمین و طبقات بالایی، معضل ترافیک و تردد در قلب بازار رشت برای همیشه رفع شود.

استاندار گیلان با ابراز دغدغه نسبت به وضعیت معیشتی بازاریان، بیان کرد: صیانت از اشتغال مستأجران و کسبه قدیمی بازار خط قرمز ماست؛ هدف این است که تمام افرادی که پیش از این حادثه در این مکان فعال بوده‌اند، با احترام به حقوق مالکانه و کسب پیشه، دوباره به محل کار خود بازگردند و رونق به بازار قدیمی رشت بازگردد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تغییر در کالبد بازار برای ارتقای ایمنی، گفت: بازگشت به شرایط عادی مستلزم نوسازی اصولی از جمله اصلاح نما، بهسازی ورودی‌ها و خروجی‌ها و نوسازی کامل کانال‌کشی‌ها است تا در آینده شاهد تکرار حوادث تلخ و فاجعه‌بار نباشیم.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی واحد‌های صنفی، افزود: کسبه غیور این بازار که فرزندان همین شهر هستند، با توقف چندماهه فعالیت دچار مشکلات جدی شده‌اند، لذا تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با سرعت و دقت، مسیر بازگشایی و نوسازی بازار را هموار کنند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه جلسات نباید دچار روزمرگی شود، گفت: تغییرات در روند بازسازی باید برای کسبه و مردم محسوس باشد؛ مسائلی که امروز در مورد بازار با آن مواجه هستیم، چه در حوزه میراث فرهنگی و شهرداری و چه در بحث اصناف، باید نسبت به هفته‌های گذشته پیشرفت جدی داشته باشد.

هادی حق شناس با تاکید بر ضرورت جدیت در رفع چالش‌های پیش روی بازسازی بازار رشت از سوی همه دستگاه‌های اجرایی، افزود: از مسائل مربوط به عوارض تجاری گرفته تا آواربرداری و بهسازی معابر، همگی باید در یک جدول زمانی مشخص تعیین تکلیف شوند، مدیران ستادی استانداری نیز موظف هستند به صورت میدانی و مستمر بر اجرای دقیق مصوبات نظارت کنند.

به گفته استاندار گیلان، تکرار مباحث در جلسات بدون خروجی عملیاتی، دردی از بازاریان دوا نمی‌کند و انتظار ما از مدیران کل و شهرداری این است که با روحیه جهادی، موانع اداری را از پیش پای بازسازی بازار بردارند تا شاهد بازگشت رونق به این مرکز مهم اقتصادی شهر باشیم.

