راهاندازی سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ در استان گیلان
به گزارش ایلنا از رشت، مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ با حضور کامل داودی رییس مرکز بازرسی، ،ارتقای سلامت و فوریت های اداری این سازمان، هادی حقشناس، استاندار گیلان و علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان راهاندازی شد.
در این آیین، جمعی از نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی از جمله رحمتزاده نماینده صومعهسرا، لاهوتی نماینده لنگرود، کوچکینژاد و احمدی سراوانی نمایندگان رشت و خمام و چگینی نماینده رودبار نیز حضور داشتند و با تأکید بر ضرورت تقویت پاسخگویی در نظام اداری، از راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ به عنوان گامی مؤثر در جهت پیگیری مطالبات مردمی و ارتقای شفافیت حمایت کردند.
کامل داودی در این مراسم با اشاره به مأموریت این سامانه در تسریع رسیدگی به مطالبات مردمی، بیان کرد: فواد ۱۲۸ بستری برای دریافت، پیگیری و پاسخگویی فوری به درخواستها و گزارشهای مردم در حوزه خدمات اداری است و موارد اعلامی را تا حصول نتیجه دنبال میکند.
وی فواد ۱۲۸ را ابزاری مؤثر برای تقویت سلامت اداری و افزایش شفافیت دانست و تصریح کرد: این سامانه با هدف کاهش زمان رسیدگی، حذف بروکراسیهای زائد و ارتقای رضایتمندی مردم طراحی شده است.
استاندار گیلان نیز در این آیین، راهاندازی این سامانه را گامی در جهت بهبود نظام پاسخگویی دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت: با استقرار فواد ۱۲۸، روند رسیدگی به درخواستهای مردمی کوتاهتر شده و نظارت بر عملکرد دستگاهها با دقت بیشتری انجام میشود.
گفتنی است سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ پیش از این در استانهای قزوین، البرز، تهران، همدان و مازندران به بهرهبرداری رسیده و استان گیلان به عنوان ششمین مقصد به این سامانه متصل شده است.
این سامانه با هدف ایجاد مسیر مستقیم ارتباط مردم با نظام اداری، امکان ثبت و پیگیری فوری درخواستها و گزارشها را فراهم کرده و دستگاههای اجرایی را ملزم به پاسخگویی در زمان مقرر میکند.