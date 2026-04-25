کارکنان درمان، فداکاران و ایثارگران روزهای جنگ بودند

به گزارش ایلنا از البرز، محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور در دیدار با مدیر درمان، معاونان و تعدادی از کارشناسان استان البرز با اشاره به عملکرد کارکنان درمان در دوره جنگ اظهار کرد: واقعیت این است که پس از نیروهای نظامی که در طول جنگ گل کاشتند و به تمام معنی ایثار و فداکاری کردند، کادر درمان هم در دوران جنگ جانفشانی و ایثار کردند.

وی افزود: در شرایط جنگی کشور کارکنان درمان با تمام توان و حتی بیشتر از روزهای عادی خدمت رسانی کردند و کشور باید قدردان این نیروهای خدوم باشد.

همتی گفت: بر اساس تکلیفی که از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر دوش من گذاشته شد و احساس دین و وظیفه ای که داشتم این فرصت را پیدا کردم دوباره خدمت رسانی کنم. امیدوارم با همکاری همکاران بتوانیم همانند گذشته سنگر های خدمت را به شایستگی و با شرایط ایده آل بازسازی کنیم تا خدمات مناسبی به بیمه شدگان ارائه شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: همیشه فرصتی های خدمت رسانی مهیا نخواهد بود و لذا باید از فرصتی که برای خدمت رسانی به مردم ایجاد می شود، بتوانیم استفاده نماییم .

داریوش طاهرخانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز نیز در ادامه این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و راهنمایی‌های معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: یقینا حضور بالاترین جایگاه مدیریتی درمان سازمان تامین اجتماعی کشور، سبب ارتقا حوزه درمان و افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات درمانی استان خواهد شد و شرایط بسیار مطلوبی ایجاد می‌کند.

وی گفت: استان البرز به لحاظ مجاورت با پایتخت، مهاجرپذیری و شرایط خاص خود، جمعیت بیمه شده‌ای بسیار بیشتر از جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش شعب استان را دارد و بخاطر این لازم است نگاه ویژه‌ای به خدمات درمانی آن شود.

طاهرخانی در پایان بر آمادگی کامل و عزم جدی و همراهی تمامی کارکنان استان به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیمه شدگان در هر شرایطی خبر داد.

