دبیر اجرایی خانه کارگر فارس تاکید کرد؛
تعدیل نیرو در شرایط فعلی اقدامی ناعادلانه است/ آمار نهایی تعدیل نیرو در فارس بهزودی اعلام میشود
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با تأکید بر ضرورت تحقق عملی سیاستهای کلان اقتصادی کشور گفت: جامعه کارگری در شرایطی مشغول فعالیت است که بسیاری از کارخانجات هر لحظه ممکن است با تهدید و بحران مواجه شوند، اما کارگران بهعنوان رزمندگان خط مقدم تولید ایستادگی کردهاند. در چنین شرایطی، اعلام تعدیل یا منع حضور آنان در محل کار اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی راستگو امروز ۵ اردیبهشت در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به وضعیت کارگاهها و واحدهای تولیدی افزود: کارگاهداران و تولیدکنندگانی که دچار آسیب شدهاند، بهدنبال تعدیل نیرو نیستند، اما انتظار داریم مسئولان با توجه به شرایط جنگی، حمایتهای لازم را از کارگران و تولیدکنندگان داشته باشند. کارگران در زیر فشارها و تهدیدها، هم از نظر کیفیت و هم کمیت، عملکرد مطلوبی داشتهاند.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه باید در تأمین مواد اولیه و برنامهریزیهای خود آیندهنگر باشند. همانطور که یک خانواده برای تأمین نیازهای خود برنامهریزی میکند، یک مدیر نیز باید برای اداره مجموعهای با دهها یا صدها کارگر، از قبل برنامهریزی داشته باشد تا با پایان شرایط بحرانی، با کمبود مواجه نشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس خاطرنشان کرد: از تولیدکنندگانی که اجازه ندادند کمبود در بازار ایجاد شود قدردانی میکنیم، اما در عین حال باید توجه داشت که جامعه کارگری در بسیاری از مواقع مظلوم واقع میشود و در زمان بروز مشکلات، اولین فشارها متوجه این قشر است.
وی با اشاره به مصوبات مزدی گفت: شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تصمیماتی اتخاذ کرده و افزایشهایی در حداقل حقوق و سایر سطوح در نظر گرفته شده است، اما در عمل مشاهده میشود که برخی موضوعات مجدداً محل بحث قرار میگیرد.
راستگو افزود: امروز حداقل حقوق با مزایا به حدود ۲۲ میلیون تومان میرسد و اگر برخی معتقدند این میزان کافی است، پیشنهاد میکنیم خودشان با این مبلغ برای مدت کوتاهی زندگی کنند. در عین حال اگر کارگاهی با مشکل مواجه است، این مشکل باید توسط دولت حل شود و نباید از حداقل حقوق کارگر کسر شود.
وی ادامه داد: اگرچه اقدامات شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تقدیر است، اما این تصمیمات بهتنهایی همه مشکلات را حل نمیکند و تنها بخشی از دغدغههای جامعه کارگری را کاهش میدهد.
بسیاری از کارگاهها با تعداد محدودی نیروی کار فعالیت میکنند
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به مشکلات کارگاههای کوچک گفت: بسیاری از کارگاهها با تعداد محدودی نیروی کار فعالیت میکنند و اداره آنها در شرایط فعلی دشوار است، اما باید توجه داشت که هزینه نیروی کار در مجموع حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینههای کارگاه را شامل میشود و بخش عمده مدیریت هزینهها بر عهده مدیران است.
وی تأکید کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت و وحدت، ضروری است امنیت شغلی کارگران نیز تضمین شود تا بتوانند با آرامش به کار خود ادامه دهند.
راستگو با اشاره به مطالبات بازنشستگان بیان کرد: از سازمان تأمین اجتماعی انتظار میرود احکام مربوط به افزایش حقوق، همسانسازی و مزایای جانبی بازنشستگان را هرچه سریعتر صادر کند. اگرچه تأخیر در فروردینماه قابل درک بود، اما اکنون با گذشت چند روز از اردیبهشت، انتظار میرود این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی افزود: جامعه بازنشستگان که جمعیتی چند میلیونی را شامل میشود، نیازمند دریافت اخبار مثبت و اقدامات عملی در این زمینه است. اعلام تصمیمات بدون اجرای بهموقع، موجب کاهش اثرگذاری و رضایت عمومی خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای مصوبات گفت: مسئولان اقدامات لازم را انجام میدهند، اما تأخیر در اجرا باعث از بین رفتن اثر مثبت آن میشود. کارگران انتظار دارند زمانبندی مشخصی برای اجرای احکام اعلام شود تا بتوانند برنامهریزی دقیقتری برای زندگی خود داشته باشند.
وی همچنین به موضوع بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: در این زمینه پیگیریهای متعددی از طریق مجلس، دولت و سایر نهادها انجام شده و مهلتی یکساله برای حل مسائل آن در نظر گرفته شده است، اما همچنان نگرانیهایی در این خصوص وجود دارد.
راستگو افزود: بانک رفاه کارگران که بخش عمدهای از سرمایه آن متعلق به جامعه کارگری است، نقش مهمی در تأمین رفاه این قشر دارد و انتظار میرود مشکلات آن بهصورت اساسی حل شود.
تشریح برنامههای هفته کارگر در استان فارس
وی به برنامههای هفته کارگر اشاره کرد و گفت: برنامههایی از جمله غبارروبی مزار شهدا، بازدید از کارخانجات، دیدار با کارگران و خانوادههای شهدای کارگر استان و برگزاری تجمع و پیادهروی بزرگ در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با دعوت از مسئولان استانی، زمینه تعامل بیشتر با جامعه کارگری فراهم شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری، اظهار داشت: در شرایط فعلی، هزینه دارو بهشدت افزایش یافته و بسیاری از اقلام دارویی از پوشش سازمان تأمین اجتماعی خارج شدهاند؛ در حالی که پیشتر حدود ۷۰ درصد هزینههای درمانی تحت پوشش بود، این میزان اکنون به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و همان میزان نیز با مشکلاتی همراه است.
وی تصریح کرد: توقع از رسانه ها این است که در هفته کارگر، مسائل و مشکلات جامعه کارگری از جمله موضوع درمان را بهطور جدی پیگیری کنند، چرا که این موضوع بهشدت کارگران را تحت فشار قرار داده است.
یک بیمارستان برای بیش از دو میلیون و ۵۸۰ هزار نفر بیمهشده
راستگو با اشاره به وضعیت زیرساختهای درمانی گفت: متأسفانه در شیراز تنها یک بیمارستان در اختیار جامعه کارگری قرار دارد، در حالی که بیش از دو میلیون و ۵۸۰ هزار نفر بیمهشده تأمین اجتماعی در این استان وجود دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس معتقد است با وجود پیگیریهای انجامشده و دستورات مسئولان، از جمله افزایش ساعات کاری درمانگاهها، این اقدامات همچنان پاسخگوی حجم مراجعهکنندگان نیست و لازم است خدمات درمانی بهصورت دوشیفت و تا ساعات پایانی شب ارائه شود.
وی همچنین به افزایش شدید هزینههای درمان در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: هزینه برخی اعمال جراحی به ارقام بسیار بالا رسیده و برای یک کارگر با درآمد ماهانه، تأمین چنین هزینههایی عملاً غیرممکن است.
راستگو با اشاره به برنامههای پیشرو بیان کرد: در هفته کارگر، جلسات تخصصی متعددی با دستگاههای مرتبط از جمله صنعت، معدن، تأمین اجتماعی و اداره کار برگزار خواهد شد تا گزارش جامعی از وضعیت اشتغال، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی تهیه شود.
آمار نهایی ار تعدیل نیرو در فارس اعلام می شود
وی در ادامه درباره وضعیت تعدیل نیرو گفت: در ابتدای سال، گزارشهایی از تعدیل نیرو ارائه شد که نیاز به بررسی داشت، اما اکنون بهتدریج اطلاعات دقیقتری در حال جمعآوری است و طی روزهای آینده آمار نهایی بهصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی افزود: کاهش منابع این سازمان نشاندهنده افت فعالیتهای کارگری و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی است که میتواند تبعات جدی برای اقتصاد و اشتغال داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد کارفرمایان گفت: برخی واحدهای تولیدی از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و با تهدید به تعدیل نیرو، فشار بیشتری بر کارگران وارد میکنند، در حالی که این موضوع نیازمند نظارت و برخورد جدی است.
راستگو با اشاره به جلسات کمیته رفع موانع تولید اظهار داشت: این جلسات در گذشته با حضور نمایندگان کارگری برگزار میشد، اما مدتی است که دعوتی از نمایندگان کارگران صورت نمیگیرد و این موضوع جای انتقاد دارد.
وی افزود: لازم است بررسی دقیقی درباره درخواستهای حمایت از سوی واحدهای تولیدی انجام شود تا پس از دریافت تسهیلات، مجدداً مشکلات مشابه تکرار نشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس ادامه داد: در برخی واحدهای صنعتی، مشکلات حقوق و دستمزد حتی پیش از شرایط بحرانی نیز وجود داشته و با وجود جلسات متعدد، همچنان حلنشده باقی مانده است. در کنار واحدهای متعهد، متأسفانه برخی نیز از شرایط سوءاستفاده میکنند که انتظار میرود با نظارت دقیق، از بروز چنین مواردی جلوگیری شود.
واحدها در شرایط بحرانی از کارگران حمایت کنند
راستگو تأکید کرد: با گذشت زمان و مشخص شدن شرایط، لازم است واحدهایی که توان مالی دارند، در شرایط بحرانی نیز به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده و از کارگران حمایت کنند.
وی با اشاره به بار مالی بیمه بیکاری گفت: افزایش تعداد بیکاران میتواند فشار سنگینی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد کند و پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی را با مشکل مواجه سازد.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به بدهی دولت به تأمین اجتماعی افزود: رقمی بالغ بر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در بودجه پیشبینی شده و انتظار میرود حداقل بخشی از این مبلغ در اسرع وقت پرداخت شود تا این سازمان بتواند تعهدات خود را انجام دهد
وی ادامه داد: پرداخت این منابع میتواند از بروز مشکلات در پرداخت حقوق و ارائه خدمات درمانی جلوگیری کند و ثبات بیشتری در این حوزه ایجاد کند.
راستگو همچنین به مشکلات بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی و عدم انعقاد قرارداد با برخی مراکز درمانی، مشکلات متعددی برای کارگران ایجاد کرده است.
وی بر لزوم نظارت دقیق بر مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: باید بر تعرفههای اعلامی نظارت جدی صورت گیرد تا از دریافت هزینههای خارج از چارچوب جلوگیری شود.