٣٠ کارگر کارخانه تولید لوازم خانگی در لامرد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، طی این آیین که با حضور اعضای ستاد گرامیداشت هفته کارگر شهرستان لامرد برگزار شد، عباس الهیاری معاون مالی و بازرگانی شرکت تابان عرش ایرانیان در آیین تجلیل از کارگران مجموعه متبوعش گفت: این گروه صنعتی با برند تجاری «فالکه»؛ تولیدکننده لوازم خانگی ریز الکترونیک، از بدو آغاز فعالیتش ۵ گروه محصول شامل خردکن، سرخ کن، مخلوط کن، آبمیوه گیری و جاروبرقی در یازده مدل را به بازار داخلی عرضه کرد و اکنون با تلاش و پشتکار کارگران و حمایت مهندسان و مدیرعامل این کارخانه، با تولید ١۵ قلم لوازم خانگی در شش گروه کالایی در بازار تولید و عرضه لوازم خانگی به رقابت می‌پردازد.

وی بااشاره به فعالیت ٣٠ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش فالکه در کشور، گفت: این کارخانه با همت یکی از بزرگترین تجار و بازرگانان جنوب کشور آقای مهندس هاشم رضایی و با پشتیبانی و حمایت پدر بزرگوار ایشان؛ آقای حاج عباس رضایی، راه‌اندازی گردید که در ابتدای فعالیت، حدود ٢٠٠ میلیارد تومان برای تأمین مواد اولیه و استقرار و راه‌اندازی دستگاه‌های خط تولید در شهرک صنعتی لامرد، سرمایه گذاری شد.

معاون کارخانه تولید لوازم خانگی فالکه با بیان اینکه این کارخانه تنها تولیدکننده لوازم خانگی ریز الکترونیک به نمایندگی از استان فارس است که دو مرتبه در نمایشگاه‌های عرضه لوازم خانگی در تهران حضور یافته است، اظهار کرد: خوشبختانه با راه‌اندازی این واحد تولیدی، ٣٠ کارگر جوان به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و در ایام عید نوروز، در تامین نقدینگی شرایط خاصی داشتیم و با افتخار عرض می‌کنیم که با تدبیر اندیشیده شده، حقوق و مزایا و عیدی کارگران پرداخت شد و اکنون حقوق معوقه نداریم.

وی ادامه داد: در ایام جنگ تحمیلی سوم نیز علیرغم شرایط خاص و محدودیت‌های موجود بر فضای داخلی کشور، و حادثه ناگوار اصابت موشکی که در روزهای اول جنگ در شهر لامرد رخ داد و موجب به شهادت رسیدن دانش آموز ایلیا خاتمی و داغدار شدن این مجموعه گردید اما کارگران و مدیریت مجموعه قوی تر از گذشته، برای اعتلای نام ایران، در این سنگر اقتصادی حاضر شدند.

معاون بازرگانی فالکه : پیگیری جهش تولید؛ یک مسئولیت ملی است

الهیاری تصریح کرد: کارگران با دو شیفت کاری، به فعالیت‌شان ادامه دادند چرا که بر این باوریم پیگیری جهش تولید؛ یک مسئولیت‌ ملی است و گامی مهم در جهت کاهش وابستگی‌ها، حفظ استقلال و خودکفایی ملی است. تمامی کارگران گروه «فالکه»؛ سربازان جنگ اقتصادی هستند و تداوم تولید، نشانه مسئولیت‌پذیری آنان است.

وی افزود: مهم‌ترین دارایی و سرمایه این کارخانه، نیروی انسانی متخصص است که در بحبوحه‌ی جنگ، کارگران به صورت داوطلبانه در محل کار حاضر شدند، و تیم مهندسی نیز در کنار آنان، در حال تدوین و طراحی محصولات جدید هستند.

الهیاری تصریح کرد: هفته تجلیل از مقام کارگر، بهانه‌ای است که تلاش همه‌ی کارگران شریف و عزیز «فالکه» که نقش اساسی در رشد و ارتقای شرکت دارند را ارج نهیم. طبق منشور شرکت، رضایتمندی مشتری متکی به رضایتمندی کارکنان است و وفاداری مشتریان متکی به رضایتمندی شاغلان داخلی خواهد بود.

معاون گروه فالکه : یک ساعت توقف تولید نداشتیم

معاون مالی و بازرگانی شرکت تابان عرش ایرانیان اضافه کرد: یک ساعت توقف تولید نداشتیم در جنگ تحمیلی سوم و استراتژی مدیریتی ما ،تعدیل نیروها و کاهش ساعت کاری نبوده و بلکه با فعالیت فنی و مهندسی، محصولات جدید را اضافه کردیم.

در بخشی از این مراسم نیز عبدالرضا حق شناس، بخشدار مرکزی لامرد در جمع کارگران کارخانه لوازم خانگی فالکه، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ رمضان و بویژه شهدای شهرستان و تبریک امامت سید مجتبی خامنه ای، روز کارگر و هفته کارگر را فرصت مناسبی برای شنیدن صحبت‌های کارگران و تجلیل از مقام و تلاش‌های کارگران دانست و افزود: اتحاد و استقامت کارگران بویژه در ایام جنگ، رمز پیروزی ما در جنگ اقتصادی است. روز کارگر، روز اگاهی بخشی، تبیین نقش کارگر در صنعت و چرخه تولید کشور، و پرداختن به دغدغه‌های آنان چون تأمین امنیت شغلی، پرداخت به موقع حقوق و مزایا و مسائل معیشتی و صنفی آنهاست که باید مورد توجه کارفرمایان قرار گیرد.

در بخشی از این آیین، کریمی یکی از کارگران گروه تولیدی لوازم خانگی فالکه، با تشکر از مدیرعامل و سرمایه‌گذاران؛ عباس و هاشم رضایی، از مشکلات تولید گفت: تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده ای نباشد، کارگری نیست. خیلی چیزها در این کشور به تحریم خارجی ربطی ندارد و تحریم داخلی روبرو هستیم و اقای رضایی و پدر ایشان، تمامی تلاش خود را برای تأمین معیشت و رفاه کارگران و ارتقای توان تولیدی کارخانه انجام دادند.

وی با تمجید از سرمایه‌گذاری مدیرعامل کارخانه در راه‌اندازی گروه تولیدی فالکه گفت: آقایان رضایی می‌توانستند همین سرمایه را صرف طلا و ارز نمایند و شاید سود کلانی داشتند اما خط تولیدی راه‌اندازی کردند که در کمترین زمان ممکن، جایگاه خود را در رقابت با برندهای مطرح لوازم خانگی، تثبیت کرده است و امیدواریم با حمایت و رفع موانع موجود اعم از قطعی برق در تابستان، اشتغال‌زایی بیشتری صورت گیرد.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته کارگر: در محل کارخانجات از کارگران لامردی تجلیل می‌شود

در پایان عبدالرضا روحی دبیر ستاد گرامیداشت هفته کارگر لامرد اعلام کرد: در ایام هفته کارگر امسال باتوجه به شرایط موجود و محدودیت‌های فعلی، از سوی ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر در شهرستان لامرد ، طوری برنامه‌ریزی شده که با محوریت کارخانجات،واحدهای صنعتی، نهادها و سازمان‌های کارگری شهرستان ، از زحمات و تلاش‌های کارگران در محل کارخانه تجلیل شود.

به گفته این فعال کارگری، همچنین مشکلات برخی مجموعه‌های کارگری به صورت ویژه در کمیسیون کارگری فرمانداری مورد پیگیری قرار می دهیم و تلاش داریم که حداقل حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان با حمایت دستگاه‌های مرتبط، مورد مطالبه و در اولویت آنان باشد چرا که امروز بیشترین جنگ و هدف‌گیری دشمن، اقتصاد و پیشرفت‌های ایران اسلامی است که مورد اصابت و حمله دشمن می‌باشد لذا مسئولان باید بیشتر پای کار واحدهای صنعتی و تأمین معیشت کارگران باشند.

