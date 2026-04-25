نجات سه بیمار نیازمند پیوند با اهدای اعضای بدن بیمار ۵۵ ساله آبادانی

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، مرد ۵۵ ساله‌ای که در روز نخست اردیبهشت‌ماه به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بخش ICU بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان بستری شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم تخصصی و با رضایت خانواده نوع‌دوستش، اعضای حیاتی بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

پس از انجام هماهنگی‌های لازم توسط واحد شناسایی مرگ مغزی و اورژانس ۱۱۵، بیمار در سوم اردیبهشت‌ماه برای انجام فرآیند پیوند به مرکز فراهم‌آوری اعضا در بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

بر اساس اعلام تیم پیوند، کلیه‌های این بیمار به دو خانم ۵۲ ساله از سوسنگرد و ۵۵ ساله از باغملک و کبد وی نیز به خانم ۳۹ ساله‌ای از استان هرمزگان اهدا شد.

دانشگاه علوم پزشکی آبادان از خانواده این بیمار ایثارگر و تیم‌های هماهنگی پیوند، تأیید مرگ مغزی و فوریت‌های پزشکی که در این اقدام انسان‌دوستانه نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

