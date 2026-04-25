به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر استفاده حداکثری از اختیارات و منابع موجود و جدید استان در تدوین و اجرای بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً منتظر اعتبارات تخصیصی باشند و لازم است از ظرفیت‌های درون‌استانی برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کنند.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تغییر در شیوه‌های مدیریت افزود: باید به سمت روش‌های جدید حکمرانی حرکت کنیم و مبنای تصمیم‌گیری‌ها را بر توانمندی‌های استان قرار دهیم، این رویکرد در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی و راه نیز دنبال خواهد شد تا روند توسعه استان تسریع شود.

نوذری در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری، با اشاره به وضعیت پروژه‌های ورزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر در استان قزوین ۱۰۰ پروژه ورزشی نیمه‌تمام وجود دارد که از دهه ۸۰ تاکنون باقی مانده است.

وی تأکید کرد: با اعتبارات دولتی به‌تنهایی امکان اتمام این پروژه‌ها وجود ندارد و باید از روش‌های نوین و ظرفیت‌های جدید استفاده کنیم؛ طی هفته آینده واگذاری این پروژه‌ها به شهرداری‌ها و تمرکز بر تکمیل طرح‌های با پیشرفت بالای ۴۰ درصد، به منظور بهره‌برداری سریع‌تر از این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/