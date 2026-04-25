واژگونی پژو پارس در کاشان یک فوتی داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی‌پور اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پارس در دو راهی نیاسر در بامداد روز پنجم اردیبهشت به اورژانس کاشان اطلاع داده شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت خبر، آمبولانس از پایگاه های الزهرا(س) و حسنارود به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به جزئیات مصدومان تصریح کرد: یکی از مصدومان که خانم بود به علت شدت جراحت متاسفانه سرصحنه جان باخته بود و دو مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق حادثه توسط مسئولین مربوطه انجام خواهد شد.

انتهای پیام/